ابومازن: امکان تحقق «صلح تاریخی» در سایه رهبری ترامپ وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان بر گزینه سازش با صهیونیستها در اراضی اشغالی اصرار می ورزد.

بر اساس این گزارش، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در آخرین اظهارنظر خود در خصوص منازعه میان فلسطین و تل آویو، گفت: امکان تحقق «صلح تاریخی» در سایه رهبری ترامپ وجود دارد. بدون شک این صلح، امنیت را در تمامی کشورهای منطقه حاکم خواهد ساخت.

وی همچنین افزود: در جریان سفر آینده خود به واشنگتن، در خصوص راهکارهای تحقق صلح، به طور مستقیم با ترامپ گفتگو خواهم کرد.

این مقام فلسطینی در ادامه ضمن نادیده گرفتن این واقعیت که وی نمایندگی تمام مردم فلسطین را برعهده ندارد، گفت: گزینه استراتژیک مردم فلسطین برای حل و فصل منازعه کنونی، راهکار دو دولت است.

گفتنی است، چندی پیش «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا از «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای سفر به واشنگتن دعوت به عمل آورد.