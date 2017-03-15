۲۰۰ میلیارد تومان فروش انرژی در استان زنجان صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی شامگاه چهارشنبه در جلسه کار گروه تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید استان زنجان با بیان اینکه امسال شرکت توزیع برق منطقه ای زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان فروش انرژی داشته است، افزود: در ابتدای سالجاری ۴۴ میلیارد مطالبات شرکت توزیع برق زنجان از مشترکان بود که در حال حاضر این میزان به ۶۰میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: ۲۴ میلیارد تومان از مطلبات مربوط به بخش صنعت، ۲۰میلیارد تومان مربوط به ادارات دولتی و ۱۶ میلیارد تومان سایر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با تاکید بر وجود مطالبات جدی از این شرکت در پرداخت معوقات به پیمانکاران، اظهار کرد: این قبیل مشکلات و ایجاد بحران به صنعت چند هزار نفره برق در استان زنجان آسیب وارد می‌کند.

کاظمی گفت: نیروگاه خصوصی رعد از مدار خارج شده و در بازگشت به مدار دچار مشکل است که این موضوع نیز بحران مضاعفی است.

وی در ادامه به بدهکاری شرکت توزیع برق منطقه زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این شرکت ۲۰ میلیارد تومان به فروشنده گان خدمات و پیمانکاران طرف قرداد بدهکار است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقه ای استان زنجان خواستار حمایت دولت از صنعت برق استان زنجان شد و گفت: صنعت برق استان زنجان با بحران جدی مواجه است و برای برون رفت از چالش های موجود نیازمند تعامل و کمک دولت هستیم.