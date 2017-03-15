مرتضی عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال از فصل بهار با برگزاری نمایشگاه گل و گیاه و نهال در پیاده راه فرهنگی شهر رشت اظهار کرد: در این نمایشگاه انواع گل های فصلی، آپارتمانی، انواع کاکتوس و نهال های میوه با ۴۰ درصد زیر قیمت عمده گلخانه داران به شهروندان عرضه می شود.

وی افزود: تنوع عرضه گل ها در نمایشگاه فوق بسیار بالاست و شهروندان می توانند با کمترین قیمت نسبت به زیباسازی فضاهای خانگی شان با خرید این گیاهان اقدام کنند.

شهردار منطقه دو شهر رشت با اشاره به اهمیت فضای سبز و پوشش گیاهی در این منطقه گفت: طی سال جاری دو پارک در منطقه دو رشت به بهره برداری رسیده است که یکی از آن ها که میزبان انواع گیاهان دارویی است با عنوان پارک «دمنوش» از منحصر به فردترین پارک های کشور و حتی خاورمیانه محسوب می شود.

عاطفی تصریح کرد: همچنین پنج فضای مکث نیز در سطح منطقه دو طی سال جاری احداث شده است.

وی افزود: در سال آینده بهسازی هفت پارک و پنج فضای سبز دیگر نیز در دستور کار منطقه دو شهرداری رشت قرار دارد.

نمایشگاه عرضه گل و گیلا و نهال میوه از ۲۵ تا ۳۰ اسفند در پیاده راه فرهنگی رشت برپا است. این نمایشگاه با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و شهرداری منطقه دو رشت دایر شده است.