جرائم واحدهای تولیدی از سوی سازمان تامین اجتماعی بخشوده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله درویش امیری با بیان اینکه دولت می توانست تمامی مطالبات خود را از واحدهای تولیدی اخذ کند، افزود: جرائم واحدهای تولیدی از سوی سازمان تامین اجتماعی استان بخشوده شده است و دولت برای حمایت از تولید و اشتغال این مجموعه ها، از حق خود گذشته و به طور غیر مستقیم، تسهیلات به منظور رونق تولید در اختیار واحدها قرار می دهد.
وی ادامه داد: طی ۲ مرحله به میزان ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از جرائم واحدهای تولیدی و صنعتی بخشوده شده است. استمحال و همراهی سایر دستگاههای اجرایی و خدمات رسان در دریافت مطالبات خود، به نوعی بخشودگی جرائم به شمار می رود که باید میزان بخشودگی جرائم در طول سال ۹۵، احصاء و در قالب گزارش عملکرد منعکس شود.
درویش امیری افزود: مخالفت برخی از دستگاههای اجرایی نظیر سازمان محیط زیست استان از فعالیت برخی از واحدهای صنعتی نیز در راستای دفاع و حفاظت از محیط زیست و سالم سازی واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می شود که قابل تقدیر است.
استاندار زنجان با بیان اینکه کار گروه تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید در استان زنجان در سال ۱۳۹۶ نیز کار خود را به صورت جدی ادامه خواهد داد، گفت: حمایت دولت نباید تبدیل به سواستفاده شود که این دغدغه در بخش مالیات و شرکت گاز نیز وجود دارد.
درویش امیری با بیان اینکه شرکت گاز ۵۶ میلیارد تومان طلب دارد، گفت: شرکت آب استان زنجان رقمی معادل ۱۷ میلیارد تومان و بیمه تامین اجتماعی نیز رقمی معادل ۱۵۶ میلیارد تومان طلب دارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، درخشان است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای تخصصی ذیل آن، تاکنون در استان زنجان ۵۸ جلسه داشته که بیش از ۸۵ درصد از مصوبات آن، اجرایی و عملیاتی شده است.
درویش امیری افزود: همانگونه که بر اساس مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلدار مورد تاکید قرار می گیرد، واحدهایی که از رونق خوبی برخوردارند، نباید با سوء استفاده از فرصتهای پیش آمده در پرداخت بدهیهای خود به دولت کوتاهی نمایند.
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