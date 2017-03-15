ناکامی تیم فوتبال افشید قم در صعود به مرحله نهایی

موسی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرونده مرحله اول مسابقات فوتبال رده سنی نونهالان باشگاههای کشور در دسته مناطق بسته شد و دومین نماینده استان قم در این رقابتها نتوانست جواز حضور در مرحله دوم را به دست بیاورد.
وی افزود: تیم فوتبال افشید قم که در این رقابتها با برگزاری مسابقات روز سوم از ۳ بازی صاحب ۶ امتیاز شده بود در آخرین مسابقه خود برابر نماینده بجنورد به پیروزی نیاز داشت اما در نهایت به تساوی بسنده کرد و نتایج سایر بازیها به گونهای رقم خورد که افشید در گروه خود سوم شد.
سرپرست تیم فوتبال افشید قم گفت: تیمهای افشید قم و پیام انتظار بجنورد روز سهشنبه در تربت جام برابر هم صف آرایی کردند که این دیدار پرگل به تساوی ۳ بر ۳ انجامید و هومن هوشمند ۲ گل و میلاد اجلالی یک گل برای نماینده فوتبال قم به ثمر رساندند.
محمدی بیان داشت: با این تساوی، افشید از ۴ بازی صاحب ۷ امتیاز شد در حالی که این تیم در اولین بازی خود برابر ملی پوشان تربت جام یک بر صفر شکست خورد اما در ۲ بازی بعدی خود به ترتیب برابر تیمهای ستارگان شاهرود و مدرسه عالی حرفهای بابک مشهد با نتایج مشابه یک بر صفر به پیروزی رسید.
وی عنوان کرد: بر اساس مستندات موجود در مورد تیم فوتبال ملی پوشان تربت جام، روی موضوع حضور غیر قانونی بازیکنان این تیم در این مسابقات اعتراض داشتهایم و در صورتی که اعتراض ما به نتیجه برسد آن گاه به عنوان تیم اول به مرحله دوم صعود میکنیم.
سرپرست تیم فوتبال افشید قم تصریح کرد: بر اساس جدول فعلی، افشید تیم سوم گروه است و از صعود به مرحله بعد باز مانده است اما امید داریم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به سود ما رأی دهد و بتوانیم بهار آینده در مرحله دوم حضور پیدا کنیم.
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