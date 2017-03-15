دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طیبیان صبح چهارشنبه در این مراسم پیشاپیش سال جدید را تبریک گفت و اظهار داشت: رشد و شکوفایی علمی از راه‌هایی است که می‌توان راه شهدا را تداوم بخشید.

وی افزود: والدین دانش آموزان شاهد و ایثارگر در برهه های مختلف زمانی در دفاع از کشور حماسه های بزرگی خلق کردند.

طیبیان بیان کرد: امروز فرزندان شهدا و ایثارگران در عرصه علمی با درخشش خود ادامه دهنده راه والدین هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتی نیز گفت: نیمی از دانش آموزان شاهد و ایثارگر افراد ممتاز تشکیل می دهند که این عزیزان در مدارس شاهد و غیر شاهد تحصیل می کنند که مایه افتخار و مباهات است.

در پایان نیزاز ۲۶ دانش آموز ممتاز شاهد و ایثارگر این شهرستان تجلیل با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد.