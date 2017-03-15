۸۰ واحد گشتی پلیس راه درمحورهای مواصلاتی استان زنجان مستقر شدند

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در طرح نوروزی پلیس راه استان زنجان ۸۰ واحد گشتی از امروز«چهارشنبه» ۲۵ اسفندمااه سال ۹۵ تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ درمحورهای مواصلاتی استان زنجان فعال خواهندبود.

وی با اشاره به اینکه شعارامسال پلیس راهورپرهیز از خطر ، آرامش درسفراست، ادامه داد: همچنین ۸۰ دوربین سیار، ۳۸ دوربین نظارتی و ۲۰ دوربین ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان زنجان برتردد خودرو ها نظارت وتخلفها را ثبت می کند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، برکنترل جدی محسوس و نامحسوس پلیس راه از ناوگان های مسافربری هم تاکید کرد و گفت: پلیس راه در این میان تست سلامت رانندگان را در دستور کاری خود دارد و با متخلفان برخورد جدی می کند.

شیر محمدی افزود: پلیس راه با رانندگانی که از قوانین تخلف و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید کرده و خودروی آنها متوقف می شود.

وی همچنین از رانندگانی که خودرو خود را معاینه فنی نکرده اند خواست تا نسبت به این امر توجه جدی داشته باشند و افزود: شهروندان زنجانی در ایام نوروز به هنگام تردد در محورها با رعایت قوانین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه سلامتی خود و دیگران را تضمین کنند.