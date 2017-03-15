رضا افلاطونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احتمال اینکه در ایام تعطیلات نوروزی عده ای اقدام به تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی وجود دارد به همین منظور این مدیریت با استقرار اکیپ‌های گشت ویژه حفظ کاربری و اپراتور سامانه ۱۳۱ درصدد جلو گیری از هرگونه تخلف تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است.

وی تصریح کرد: در این راستا با مسئولین محترم هماهنگی لازمه به عمل آمده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

افلاطونی در ادامه خاطر نشان کرد: هم استانی های عزیز چنانچه با موارد تخلفی برخورد کردند می توانند موارد را به سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند تا با مشارکت مردم دلسوز از زمین‌های زراعی و باغی استان محافظت لازم به عمل آید.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین یادآور شد: با توجه به اینکه زمین عرصه تولید و حفاظت از آن جزئی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ و گشت‌های حفاظت اراضی آمادگی را دارد که به صورت شبانه‌روزی حتی در ایام تعطیل اخبار و گزارشات مردمی را دریافت کنند.

افلاطونی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف سامانه ۱۳۱ دادن مشاوره به مردم است ادامه داد: کارشناسان سامانه ۱۳۱ با آگاهی از همه امور مرتبط با حوزه زمین راهنمای‌ های لازم را در ایام تعطیلات نوروز به مردم ارائه می‌دهند.

وی در پایان از همکاری و تعامل با دادگستری استان، نیروی انتظامی و سایر ادارات دارای یگان حفاظت از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و راه و شهرسازی خبر داد و اعلام کرد: جهت استفاده از ظرفیت اطلاعاتی و نظارتی دیگر یگان‌ها در اجرای مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال دستگاهها هماهنگ هستند.