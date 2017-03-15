طرح آرامش بهاری در ۵۱ بقعه متبرکه کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده عصر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: یکی از طرح های ملی و مهم در حوزه اوقاف، طرح آرامش بهاری است و این طرح از ۲۸ اسفندماه سال جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز شاید سازمان اوقاف تنها دستگاه فرهنگی درگیر با برنامه مصوب و مدون است، بیان کرد: ظرفیت ایام تعطیل و مسافرت هموطنان این زمینه را فراهم می کند تا بیشتر و بهتر بتوانیم برای معرفی اماکن متبرکه و امامزادگان کار کرده و خدمات مطلوب را ارائه دهیم.

برگزاری ۴۴ نمایشگاه در بقاع متبرکه کرمان

قاسمی زاده تصریح کرد: اصلی ترین مطلب در این طرح، لحظه سال تحویل است و در کرمان این مراسم در باغ موقوفه فتح آباد برگزار خواهد شد و توصیه ما این است که همه مسئولان و روحانیون توجه داشته و از ظرفیت حضور در بقاع متبرکه و امامزادگان در ایام نوروز استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۴۷ مبلغ در این طرح شرکت خواهند کرد، بیان کرد: در طرح آرامش بهاری سال جدید ۱۵ خیمه معرفت در ۱۵ امامزاده شاخص با حضور ۶۰ مبلغ اعزامی و ۴۷ مبلغ بومی برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان تصریح کرد: در هر خیمه معرفت حداقل سه نفر روحانی و کارشناسی مذهبی حضور خواهند داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان اظهار کرد: ۴۴ نمایشگاه عکس و پوستر در ایام نوروز در بقاع متبرکه استان کرمان براساس نیازِ تشخیص داده شده سازمان اوقاف، برپا می شود و در ۵۱ بقعه متبرکه طرح آرامش بهاری را اجرا می کنیم که باید در این مکان ها نماز جماعت برگزار و ادعیه و مناجات های ایام مختلف برگزار شود.

ثبت ۱۴۷ موقوفه در کرمان

وی در ادامه افزود: در سال جاری تا امروز ۱۴۷ وقف جدید در استان کرمان در سامانه اوقاف ثبت شده و بیشترین وقف در ناحیه دو کرمان با ۲۲ مورد در شهر کرمان صورت گرفته است.

قاسمی زاده گفت: شهرستان های بافت، جیرفت و رفسنجان در رتبه های بعدی در ثبت بیشترین وقف های سال جاری قرار دارند.

وی بیان کرد: آمار نشان می دهد از وقف های سال جدید، حدود ۱۰۰ مورد در حوزه های فرهنگی، دینی و اجتماعی اتفاق افتاده و هر سال مردم موضع گیریشان در زمینه وقف متفاوت می شود که ارزشمند است و نشان می دهد هرچه بیشتر به مردم موضوعات فرهنگی و اجتماعی را گوشزد کنیم، مردم بیشتر استقبال می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با اشاره به اینکه در برخی حوزه ها به عنوان مثال برای مشاوره وقف نداریم، افزود: یکی از مشکلات اصلی زندان های کشور، بدهکاران مالی و مسائل اقتصادی هستند که اگر جاهایی برای استفاده از منابع داشتیم و در حوزه های اقتصادی مشاوره ارائه می شد، مردم به این مسائل مبتلا نمی شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری نزدیک به یک میلیون نفر در سطح استان کرمان از بقاع متبرکه بازدید کره اند، افزود: در طرح آرامش بهاری هم سازمان اوقاف و هم اوقاف استان ها بازرسی را انجام می دهد و از بهترین عملکرد تجلیل می شود.

قاسمی زاده تصریح کرد: این مسئله برای ما اهمیت دارد که بقاع متبرکه به کانون رفت و آمد مردم تبدیل شود و باید تلاش بر این باشد که بقاع چنین جایگاهی را به دست آورند.

وی بیان کرد: مساجد بین راهی سه گروه هستند و گروه اول تحت نظارت اوقاف هستند که تعداد معدودی را شامل می شود، بخش دوم مساجدی هستند که توسط افراد خیّر ایجاد و اداره می شوند و گروه سوم مجتمع های رفاهی است.

اجرای ۹۰ درصد تعهدات اوقاف در سال جاری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: تصور مردم این است که همه مساجد بین راهی در حوزه اوقاف است در حالی که اینگونه نیست. سازمان حمل و نقل و پایانه ها مسئول نظارت بر همه این مجموعه هاست.

وی افزود: اوقاف استان کرمان توانسته برنامه ها و تعهدات سال جاری را بیش از ۹۰ درصد اجرایی کند که حاصل تلاش همه همکاران ماست.

قاسمی زاده در ادامه با اشاره به بعضی از جوسازی هایی که علیه اوقاف می شود، گفت: پولی را که از مستاجران اوقاف در مقابل تملک اعیان دریافت می شود، در جهت سرمایه گذاری برای همان موقوفه استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه ارقام خوب پذیره های طول سال را در پروژه ها سرمایه گذاری می کنیم، تصریح کرد: برای ساخت تالار احسان شهر کرمان ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده که بیش از ۱۴ هزار متر زیربنا دارد و در این پروژه یک ریال از منابع دولتی و محل نیت واقف برای آن هزینه نکرده ایم.

قاسمی زاده بیان کرد: بقاع متبرکه سه نوع درآمد شامل نذورات مردم، محل فروش قبر و خیّران و متمکنین دارند که در زمینه کارهای مدیریتی، فعالیت های فرهنگی، حق تولیت سازمان و ... هزینه می شود.