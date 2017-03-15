۷ هزار بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه قلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدرضا غلامی به آمار بازدیدهای بهداشتی تا روز گذشته اشاره کرد و گفت: بازدید از مراکز حساس تهیه و توزیع غذا ۳۷۶ هزار و ۵۰۲ مورد، بازدید از اماکن عمومی ۹۱ هزارو ۲۷۴ مورد، بازدید از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی از طریق سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی ۱۲ هزار و ۸۰ مورد، بازدید از سامانه های آبرسانی ۱۹ هزار و ۲۱۵ مورد و بازدید از مراکز عرضه قلیان ۷ هزار و ۱۴ مورد بوده است.

به گفته وی، در بازدیدهای انجام شده تعداد ۱۱۲ هزار و ۱۹۷ مورد کارت بهداشت نیز برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع غذایی و دیگر اماکن صادر شد.

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه از رسیدگی به ۸۱۶۱ شکایت مردمی در حوزه بهداشت محیط خبر داد و گفت: این شکایتها از طریق سامانه ۱۹۰ و نیز تلفن های رسیدگی محلی مراکز بهداشت شهرستانها به ثبت رسیده است.

غلامی به بازدیدهای مشترک تیم ها و اکیپ های نظارتی وزارت بهداشت با دیگر سازمان های مرتبط اشاره کرد و یادآورشد: تعداد ۴ هزار و ۲۹۹ مورد بازدید مشترک نیز با سازمان ها و دستگاهای مرتبط از جمله سازمان دامپزشکی، نیروی انتظانی، سازمان تعزیرات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فرمانداری ها انجام شده است که طی آن مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله رستوران ها، نانوایی ها، اماکن بین راهی، اقامتگاه ها و هتل ها مورد بازدید قرار گرفته اند.