دستگاه قضا در ایام نوروز استعلام کاندیداها را پاسخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی سه شنبه شب در نشست با دادستان های شهرستان های استان ایام نوروز را فرصت استراحت مردم دانست که باید به خوبی پاس داشته شود و بیان کرد: امنیت مردم در این ایام باید با تدابیر لازم حفظ و حتی بیش از پیش تقویت شود.

وی ادامه داد: تجربیات سال های گذشته و همچنین دستورالعمل های ابلاغی قوه قضائیه، راهگشای بسیاری از مشکلات و انتظارات است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: موضوع مرخصی ایام نوروز زندانیان باید انجام شود ولی لازم است در اعطای این مرخصی به گونه ای عمل شود که ضمن رعایت قانون و عدالت، ضوابط و بخشنامه های ابلاغی و همچنین موارد قانونی نیز در دستورالعمل ها لحاظ شود.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: ایام نوروز فرصت استراحت عموم مردم است و در این میان ممکن است برخی بخواهند از این فضا برای تجاوز به عرصه های منابع طبیعی استفاده کنند که لازم است هشدارهای لازم به دستگاه های متولی در این زمینه داده شود.

وی تصریح کرد: ثبت نام کاندیداهای شوراها از ۳۰ اسفند تا هفتم فروردین ماه است که برای ارائه خدمات به مراجعان دستگاه قضا در این ایام به خصوص در ایام تعطیل کشیک فعال داشته و به ارائه خدمات می پردازد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین توضیح داد: اگرچه ایام نوروز برای تفریح و استراحت است ولی ما در دستگاه قضا این آرامش را باید کمتر داشته باشیم و با هوشیاری خویش و سرکشی و حضور شایسته بتوانیم بستر ایجاد امنیت و آرامش را در جامعه فراهم کنیم.

وی اعلام کرد: دستگاه قضا در ایام نوروز نیز آمادگی لازم را برای ارائه خدمات دارد و تدابیر لازم و هماهنگی شایسته با دستگاه های امنیتی انجام شده است تا ایام نوروز را با آرامش و فضای مناسب تری در استان داشته باشیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی یادآورشد: باید در ابعاد مختلف فضایی را در استان فراهم کنیم که علاوه بر هم استانی ها، میهمانانی که از استان گذر کرده و یا در استان حضور دارند، خاطرات شیرینی را از سفر به قزوین داشته باشند.