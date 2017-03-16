دختران دو و میدانی کار قم مکان مناسب برای تمرین ندارند

راحله واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو و میدانی استان قم در سطح کشور جایگاه مناسبی دارد اما متأسفانه رشد دو و میدانی قم روندی تک بعدی به خود گرفته و نقش بانوان دو و میدانی کار قم در مسیری که دو و میدانی قم طی می‌کند پررنگ نیست.

وی افزود: دو و میدانی بانوان قم طی سال‌های اخیر قهرمانان زیادی را از دست داده است و بسیاری از آن‌ها یا دو و میدانی را رها کرده‌اند یا به سمت رشته‌های دیگر رفته‌اند به عبارت دیگر ما به دلیل مشکلات زیر ساختی نتوانسته‌ایم قهرمانان مستعد خود را در این رشته حفظ کنیم.

نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: علت عمده این موضوع به وضعیت تمرینی ورزشکاران ما برمی گردد به طوری که ورزشکار وقتی می‌بیند از وجود فضای تمرینی استاندارد یعنی یک پیست مناسب بهره‌مند نیست به تدریج انگیزه خود را از دست می‌دهد و سختی تمرین به راحتی وی را آماده جدایی از دو و میدانی می‌کند.

واقفی بیان داشت: پیگیری ما در مورد استفاده دختران دو و میدانی کار از پیست ورزشگاه شهید حیدریان اکنون به چند سال رسیده و هر اندازه برای رفع مشکلات تلاش می‌کنیم و راهکار می‌دهیم در نهایت کار بی نتیجه می‌ماند و در این زمینه باید اراده قوی‌تری وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: پیست ورزشگاه یادگار امام برای تمرین دختران دو و میدانی کار ما فضای مناسبی نیست و مسئولان نیز به خوبی به این امر واقف هستند از سوی دیگر غیر از پیست ورزشگاه شهید حیدریان پیست استاندارد دیگری در قم برای تمرین وجود ندارد که گزینه دیگر ما باشد.

نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: ما برای رفع این چالش به اراده برای حل موضوع نیاز داریم و در این شرایط استعدادهایی که امروز وارد دو و میدانی شده‌اند و در حال تمرین هستند در خطر خروج از عرصه دو و میدانی قرار می‌گیرند و زمانی که ما می‌توانیم مدال آور باشیم چرا از ظرفیت ورزشی دختران شهرمان استفاده نکنیم.