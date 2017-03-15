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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۳۸

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم خبر داد؛

مصدومیت ۷۷ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال قم

مصدومیت ۷۷ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال قم

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: در حوادث چهارشنبه آخر سال امسال قم، ۷۷ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا حسنی گفت: اورژانس ۱۱۵ قم از ظهر روز سه‌شنبه با اکیپ کامل در آماده باش به سر می‌برد و توانست با انجام مأموریت‌های مختلف خدمات رسانی کند.

وی بیان داشت: در چهارشنبه آخر سال امسال در قم متأسفانه ۷۷ نفر مصدوم شدند که ۳۳ نفر در محل مداوا و ۴۴ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان داشت: ۶۳ نفر مرد و ۱۴ زن در این حوادث مصدوم شدند و بیشترین رنج سنی مصدومان از  ۱۰ تا ۲۰ سال بود.

حسنی گفت: دراین حوادث ۱۵ مصدوم از ناحیه چشم و ۱۱ مصدوم نیز دچار سوختگی شدند و یک مورد نیز قطع بند انگشت کودک ۸ ساله بود.

کد مطلب 3932974

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