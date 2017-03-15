هلند امروز شاهد انتخابات پارلمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، مردم هلند امروز برای تعیین ۱۵۰ نماینده پارلمان به پای صندوق های رأی می روند.

این انتخابات می تواند در تعیین خط مشی های آتی هلند مانند موضوع پناهجویان و مسائل مربوط به ملی گرایی در این کشور سرنوشت ساز باشد.

انتخابات پارلمانی امروز هلند نخستین انتخابات از ۳ انتخابات مهم در سال جاری در اروپا است که می تواند در تعیین روند کلی اروپا موثر باشد.

گزارش ها حاکی از رقابت میان «مارک روت» نخست وزیر فعلی و رهبر حزب مردم برای آزادی و دموکراسی و «خیرت ویلدرس» رهبر حزب آزادی هلند خواهد بود.

این در حالی است که نظرسنجی ها حاکی از پیروزی روت در انتخابات پارلمانی امروز هلند است.