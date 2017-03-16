۲۸۰ مبلغ سنتی در کارگاه آموزشی استان سمنان شرکت کردند

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای موفق طرح آموزش مبلغان سنتی زن در سراسر استان سمنان طی سال ۹۵ خبر داد و افزود: در حاشیه برگزاری ۳۷ کارگاه تعداد ۲۸۱ نفر، به مدت ۱۳۹ ساعت در شهرهای شاهرود، بیارجمند، سمنان، سرخه، دامغان، گرمسار و مهدیشهر آموزش دیدند.

وی اظهار داشت: با عنایت به ظرفیت بالقوه و بالفعل مبلغات سنتی و تاثیرگذاری آنان در میان بانوان، آموزش و ارتقای سطح علمی و آگاهی ایشان به صورت مستمر و به صورت هدفمند بسیار ضروری است و برای سال آینده نیز از عناوین و موضوعات و سرفصل های آموزشی جدید، مانند آشنایی با تاریخ اسلام، آشنایی با سیره سیاسی - اخلاقی - اجتماعی ائمه اطهار (ع) و ... استفاده خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: تداوم و استمرار فرهنگ انقلاب اسلامی به‌عنوان یک جریان دائمی، اثرگذار و فراگیر، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی تبلیغ است که برای دستیابی به این مهم نخست باید نسبت به فراهم کردن ابزار کار و شناخت ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدها اقدام کرد تا زمینه برای دستیابی به اهداف اصلی عملیاتی شود و از طرفی نمی توان به روند طبیعی و معمول چشم داشت و با توجه به درونی بودن کار فرهنگی از اقدامات لازم برای ساختن کادر فرهنگی انقلابی غافل شد.

روحانی نژاد ادامه داد: طرح آموزش فعالان فرهنگی که مهمترین مباحث مورد نیاز را در عناوین آموزش مهارت های زندگی و تربیت فرزند از دیدگاه اسلام، آسیب شناسی خرافات و بدعت های انحرافی در دین، آموزش راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در خانواده و اجتماع، مخاطب شناسی و آسیب شناسی تبلیغ، آسیب های اجتماعی با رویکرد طلاق، آموزش قرآن و احکام خلاصه می شود در دستور کار بخش فرهنگی قرار گرفت.

وی در پایان خواستار ارائه راهکار عملی و اهرم اجرایی و قانونی به منظور جلوگیری از فعالیت آن دسته از مداحان و مبلغان سنتی زن که آسیب زا بوده و دارای مشکلات اخلاقی، عقیدتی فقدان علم و آگاهی کافی به معارف اسلامی و احکام شرعی، رواج خرافه ها، کم سوادی و فقر فرهنگی هستند، شد.