جسد بی جان کودک مشهدی پس از ۶ ساعت کشف شد

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد درگفتگو با خبرنگار مهر،در تشریح این اتفاق اظهارکرد:شب گذشته ساعت ۲۰ در تماس با مرکز ۱۲۵ خبر مفقودی کودکی در چهارراه ورزش به آتش نشانی اعلام گردید.

مهدی رضایی افزود: پس از حضور ماموران در محل وبا توجه به بررسی دوربین های مداربسته مغازه های اطراف،متوجه شدیم کودک سه ساله به داخل جوی آب سقوط کرده است و به دنبال آن عملیات لازم برای کشف وی آغاز شد.

وی بیان کرد: به دلیل تسریع در عملیات اجرایی علاوه بر نیروهای آتش نشانی از«ربات» نیز استفاده شد که سرانجام پس از ۶ ساعت جستجوی مداوم و بررسی کانال های آب در مسیر چهارراه ورزش، چهارراه راه آهن، میدان مادر و چهار راه مخابرات ، در ساعت ۲ بامداد سرانجام جسد بی جان این کودک در کانال آب حوالی بزرگراه آسیایی کشف گردید.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در خصوص دلیل وقوع این حادثه گفت: این کودک به دلیل بازی گوشی داخل جوی حاشیه خیابان سقوط کرده و با جریان آب همراه و نهایتا جان خود را از دست داده است.