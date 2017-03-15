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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۳

تشریح جزئیات عملیات یافتن کودک سه ساله مشهدی

جسد بی جان کودک مشهدی پس از ۶ ساعت کشف شد

جسد بی جان کودک مشهدی پس از ۶ ساعت کشف شد

مشهد- پس از ۶ ساعت جستجو،جسد بی جان کودک مشهدی که شب گذشته داخل جوی آب سقوط کرده بود کشف شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد درگفتگو با خبرنگار مهر،در تشریح این اتفاق اظهارکرد:شب گذشته ساعت ۲۰ در تماس با مرکز ۱۲۵ خبر مفقودی کودکی در چهارراه ورزش به آتش نشانی اعلام گردید.

مهدی رضایی افزود: پس از حضور ماموران در محل وبا توجه به بررسی دوربین های مداربسته مغازه های اطراف،متوجه شدیم کودک سه ساله به داخل جوی آب سقوط کرده است و به دنبال آن عملیات لازم برای کشف وی آغاز شد.

وی بیان کرد: به دلیل تسریع در عملیات اجرایی علاوه بر نیروهای آتش نشانی از«ربات» نیز استفاده شد که سرانجام پس از ۶ ساعت جستجوی مداوم و بررسی کانال های آب در مسیر چهارراه ورزش، چهارراه راه آهن، میدان مادر و چهار راه مخابرات ، در ساعت ۲ بامداد سرانجام جسد بی جان این کودک در کانال آب حوالی بزرگراه آسیایی کشف گردید.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در خصوص دلیل وقوع این حادثه گفت: این کودک به دلیل بازی گوشی داخل جوی حاشیه خیابان سقوط کرده و با جریان آب همراه و نهایتا جان خود را از دست داده است.

کد مطلب 3932982

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