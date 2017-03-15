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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۵

مدیر فوریت‌های پزشکی استان اصفهان:

انتقال ۱۲ نفر توسط اورژانس /۹۰ درصد سوختگی‌ها همراه با تروما بود

انتقال ۱۲ نفر توسط اورژانس /۹۰ درصد سوختگی‌ها همراه با تروما بود

اصفهان – مدیر فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به انتقال ۱۲ نفر توسط اورژانس به بیمارستان‌های اصفهان گفت: ۹۰ درصد از سوختگی این افراد همراه با تروما بوده است.

غفور راستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشات حوادث چهارشنبه آخر سال در اصفهان و عملکرد اورژانس در این زمینه اظهار داشت: از ساعت ۱۴:۳۰ تا یک بامداد در این شب ۱۲ نفر توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: ۱۰ نفر از این مجروحین به بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم (ع) و دو نفر نیز به بیمارستان الزهرا منتقل شدند.

مدیر فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه ۹۰ درصد از سوختگی‌ مجروحان حوادث چهارشنبه سوری در اصفهان همراه با تروما (آسیب دیدگی بافت‌های بدن) بود، ابراز داشت: در یک مورد شدت تروما به اندازه ای بود که یک نفر از مجروحین جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه ۹ نفر از مجروحان از اصفهان و سه نفر از بهارستان به بیمارستان منتقل شدند، بیان داشت: در حادثه انفجار منزل مسکونی در خیابان وحید نیز اورژانس دخالتی نداشته و قبل از رسیدن اورژانس مجروحین به بیمارستان منتقل شده‌اند.

کد مطلب 3932985

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