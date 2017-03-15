محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشکاران و مربیان قمی در سال ۹۶ نیز با همان تعرفه سال ۹۵ تحت پوشش بیمه ورزشی و مراقبت در مورد آسیب‌های ورزشی قرار می‌گیرند و این گامی برای تسهیل فعالیت ورزشکاران در میادین ورزشی است.

وی افزود: فدراسیون پزشکی ورزشی به هیئت‌های استانی و از جمله استان قم ابلاغ کرده است که تعرفه بیمه ورزشکاران و مربیان در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد و این برای دومین بار متوالی است که تعرفه خدمات بیمه ورزشکاران افزایش پیدا نمی‌کند.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم گفت: بدین ترتیب سال ۹۶، سومین سالی خواهد بود که تعرفه خدمات بیمه ورزشی ثابت می‌ماند و ورزشکاران و مربیان ورزشی در رشته‌های مختلف در قم می‌توانند با پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان تحت پوشش بیمه ورزشی قرار بگیرند.

گلفشان بیان داشت: این بیمه ورزشی یک ساله است به طوری که هر یک از ورزشکاران می‌توانند با مراجعه به دفتر هیئت پزشکی ورزشی استان قم و پرداخت حق بیمه خود از زمان مراجعه به مدت یک سال شمسی از خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: هیئت پزشکی ورزشی استان قم پس از آسیب دیدگی ورزشکاران با تحویل برگه درمان به آن‌ها بخش عمده‌ای از مخارج درمانی آن‌ها را بر عهده می‌گیرد. تعهدات درمانی منجر به آسیب دیدگی، جراحت، قطع عضو و فوت از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی نسبت به ورزشکاران سبب شده است امنیت بهتری برای ورزشکاران و صدمه دیدگان در فضاهای ورزشی ایجاد شود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم تصریح کرد: باید بار دیگر بر این موضوع تاکید کنیم که هر گونه فعالیت ورزشی باشگاه‌ها و برگزاری مسابقات بدون این که ورزشکار دارای کارت بیمه ورزشی باشد تخلف محسوب می‌شود و کلیه باشگاه‌ها مکلف هستند ورزشکاران خود را تحت پوشش بیمه درمانی ورزشی قرار دهند.