مراجعه ۳۸ نفر به دنبال حوادث چهارشنبه سوری/۷نفر بستری شدند

فریدون عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار مراجعه کنندگان ناشی از حوادث چهارشنبه سوری به مرکز درمانی امام موسی کاظم(ع) اظهار داشت: از ظهر روز گذشته تاکنون ۳۸ نفر برای درمان به این مرکز مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از بین مراجعه کنندگان هفت نفر بستری شده‌اند، تصریح کرد: این افراد بین ۱۵ تا ۷۰ درصد سوختگی داشته‌اند که این سوختگی‌ها خوشبختانه منجر به قطع عضو و یا نابینایی افراد مجروح نشده است.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان با اشاره به اینکه حادثه انفجار منزل مسکونی در خیابان اشراق و آسیب دیدن شش نفر در این حادثه آمار مصدومین چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال گذشته را افزایش داد، گفت: در سال گذشته ۳۵ نفر مراجعه کننده و یک نفر بستری داشتیم و این در حالی است که آمار بستری‌های امسال شش برابر سال گذشته است.