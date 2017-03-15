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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۲

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان:

مراجعه ۳۸ نفر به دنبال حوادث چهارشنبه سوری/۷نفر بستری شدند

مراجعه ۳۸ نفر به دنبال حوادث چهارشنبه سوری/۷نفر بستری شدند

اصفهان – رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان گفت: امسال به دنبال حوادث چهارشنبه سوری تاکنون ۳۸ نفر برای درمان به بیمارستان سوانح سوختگی مراجعه کردند که هفت نفر از آنها بستری شدند.

فریدون عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار مراجعه کنندگان ناشی از حوادث چهارشنبه سوری به مرکز درمانی امام موسی کاظم(ع) اظهار داشت: از ظهر روز گذشته تاکنون ۳۸ نفر برای درمان به این مرکز مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از بین مراجعه کنندگان هفت نفر بستری شده‌اند، تصریح کرد: این افراد بین ۱۵ تا ۷۰ درصد سوختگی داشته‌اند که این سوختگی‌ها خوشبختانه منجر به قطع عضو و یا نابینایی افراد مجروح نشده است.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان با اشاره به اینکه حادثه انفجار منزل مسکونی در خیابان اشراق و آسیب دیدن شش نفر در این حادثه آمار مصدومین چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال گذشته را افزایش داد، گفت: در سال گذشته ۳۵ نفر مراجعه کننده و یک نفر بستری داشتیم و این در حالی است که آمار بستری‌های امسال شش برابر سال گذشته است.

کد مطلب 3932993

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