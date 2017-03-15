به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح چهارشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی شهرستان دشتی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط کارشناسان روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی به عنوان چشم بینا و قلب تپنده سازمان است و روابطی دو سویه را بین سازمان و مخاطبان ایجاد می‌کند.

وی افزود: پویایی روابط عمومی منجر به رشد و بالندگی سازمان می‌شود و اطلاع‌رسانی و انعکاس به موقع خدمات صورت گرفته موجب افزایش امید و نشاط و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه می گردد.

حسینی بیان کرد: در دولت تدبیر وامید اقدامات بسیار چشمگیری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سلامت و غیره انجام شده است که این خدمات باید برای مردم بیان گردد.

وی بر ضرورت انعکاس خدمات دولت به نحو مطلوب و شایسته از سوی روابط عمومی دستگاههای اجرایی تاکید کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی مدیران ضمن دیدار با مردم اهتمام ویژه ای به حل مسائل و مشکلات آنان داشته باشته باشند، تصریح کرد: مدیران ضمن توجه به جایگاه روابط عمومی زمینه را برای فعالیت و اطلاع‌رسانی به جامعه توسط آنان فراهم کنند.