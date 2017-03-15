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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۶

معاون فرماندار دشتی:

خدمات دولت به مردم اطلاع‌رسانی شود

خدمات دولت به مردم اطلاع‌رسانی شود

دشتی- معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی گفت: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خدمات دولت را به نحو مطلوب به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح چهارشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی شهرستان دشتی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط کارشناسان روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی به عنوان چشم بینا و قلب تپنده سازمان است و روابطی دو سویه را بین سازمان و مخاطبان ایجاد می‌کند.

وی افزود: پویایی روابط عمومی منجر به رشد و بالندگی سازمان می‌شود و اطلاع‌رسانی و انعکاس به موقع خدمات صورت گرفته موجب افزایش امید و نشاط و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه می گردد.

حسینی بیان کرد: در دولت تدبیر وامید اقدامات بسیار چشمگیری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سلامت و غیره انجام شده است که این خدمات باید برای مردم بیان گردد.

وی بر ضرورت انعکاس خدمات دولت به نحو مطلوب و شایسته از سوی  روابط عمومی دستگاههای اجرایی تاکید کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی مدیران ضمن دیدار با مردم اهتمام ویژه ای به حل مسائل و مشکلات آنان داشته باشته باشند، تصریح کرد: مدیران ضمن توجه به جایگاه روابط عمومی زمینه را برای فعالیت و اطلاع‌رسانی به جامعه توسط آنان فراهم کنند.

کد مطلب 3932995

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