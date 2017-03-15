بومگردی در « خانه مادرجان»/ سفر به گذشته های به یادماندنی

خبرگزاری مهر - سهیلا محمدی - گروه استان ها: درهای آبی‌رنگ «خونه مادرجون »روستای چالکش تنکابن در حالی بروی همه باز شد که بوی آش و چای هیزمی، نان محلی و نبات شیری همراه با عطر کاه‌گلی این خانه در کنار آوای خوش موسیقی سنتی گوش و مشام مسافران را نوازش می دهد.

بالشت‌های قرمز، پرده‌های سفید گلدوزی شده، نمد، حصیر همراه با گیوه‌های کاموایی و گلدون‌های سفالی، غذاهای محلی در ظرف‌های گلی، وجود آب دنگ‌ها و کندوج ها در مسیر راه، گویی دنیای رنگارنگ گذشته را به زندگی امروز در خونه مادرجون تنکابن گره‌زده و ساختار بومی این خانه زیبا، آدمی را ناخودآگاه به گذشته برده و در کنار پدربزرگ و مادربزرگ می‌نشاند واقامتگاه‌های بومگردی این فرصت را می‌دهد تا مالکش تکرار خاطره کرده و مهمانانش تجربه آن.

اقامتگاه بوم گردی «خونه مادرجون » روستای چالکش واقع در ۱۸ کیلومتری شهرستان تنکابن با معماری سنتی در فضای بکر روستایی با حضور مسئولان و روستاییان این شهرستان گشایش یافت.

مرجان دیلمی بانوی جوانی که زادگاهش روستای چالکش تنکابن بوده و علیرغم تحصیلات دانشگاهی و چند صباحی زندگی شهری، دوام نیاورده و داشته‌های روستای خویش را به زرق‌وبرق شهری ترجیح داد، متولی احیا و ترمیم خانه آباء و اجدادش است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در روستای چالکش تنکابن چشم به دنیا گشوده و بزرگ‌شده است، می‌گوید: داشته‌های روستایم همواره برایم ارزشمند بوده و باوجودآنکه به دلیل تحصیلات دانشگاهی چند صباحی در شهر زندگی کردم اما همواره خودم را دور از هویت و اصالتم حس می‌کردم.

دیلمی اضافه کرد: با توجه اینکه به کار در بخش گردشگری علاقه‌مند بودم، با همکاری خانواده و با مشورت کارشناسان میراث فرهنگی تنکابن تصمیم به احیای میراث خانوادگی خود در این روستا در قالب اقامتگاه بومگردی بانام خونه مادرجون کردم که امروز خونه مادرجون به گذشته خویش برگشته و رونقش را از سر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما بر پایه نفت استوار بوده و با تغییر قیمت نفت، اقتصادمان هم افت‌وخیز دارد، اظهار داشت: مستقل کارکردن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌ویژه رونق بومگردی علاوه بر اینکه در حفظ و احیای سنت و اصالتمان تأثیر بسزایی دارد، در رونق اقتصاد روستا و ایجاد درآمد پایدار نقشی مؤثر ایفا می‌کند.

این بانوی جوان کارآفرین اظهار امیدواری کرد که خونه مادرجون انگیزه‌ای شود برای مهاجرت معکوس جوانانی که از روستا به شهر مهاجرت کرده و اقتصاد روستاها از این طریق پویا شود و خونه مادرجون و تمامی اقامتگاه‌های بومگردی فرصتی هستند تا ما فرهنگ روستایی و حس آرامش زندگی در روستا را به مهمانان منتقل کنیم.

اقامتگاه‌ها باهدف معرفی فرهنگ و اصالت شهرستان و روستاها و حفظ و احیای آن‌ها در کنار شکوفایی اقتصادی روستا بازسازی می‌شوند

معاون مدیرکل و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تنکابن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این اقامتگاه‌ها باهدف معرفی فرهنگ و اصالت شهرستان و روستاها و حفظ و احیای آن‌ها در کنار شکوفایی اقتصادی روستا بازسازی می‌شوند.

نادر سحرخیز ضمن ابراز خرسندی از تصمیم مرجان دیلمی مالک خونه مادرجون افزود: مرجان دیلمی بانوی جوانی است که با انجام این کار رسالت معرفی فرهنگ روستایش را به مهمانان ملی و بین‌المللی برعهده‌گرفته است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۵ اقامتگاه بومگردی در تنکابن فعال هستند، اضافه کرد: ۵ اقامتگاه دیگر نیز در دست اقدام بوده و اگرچه این تعداد در تنکابن کم است اما با رویکردی که این اقامتگاه‌ها داشته و با توجه به اینکه مردم هم در جامعه امروز کشش زیادی به احیای سنت‌ها و اصالت و گذشته خویش دارند، این صنعت با سرعت رونق می‌گیرد.

سحرخیز اظهار داشت: هدف و سیاست سازمان میراث فرهنگی، تقویت اقامتگاه‌های بومگردی و مزارع گردشگری بوده و درواقع می‌خواهد زندگی وزنده بودن را به روستاها بازگردانده و از این طریق، صنایع‌دستی، غذاهای محلی و محصولات تولیدی روستاها را که به فراموشی سپرده‌شده‌اند را احیا کرده و درواقع برندی بومی ایجاد کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی تنکابن با اشاره به وجود ظرفیت‌های غنی در روستاهای تنکابن، تصریح کرد: روستای مران با پیشینه تاریخی و چشم‌انداز زیبا ظرفیت این را دارد که به اکو موزه روستایی تبدیل‌شده که شکل‌گیری این مهم نیازمند حمایت و مشارکت مردم و مسئولان است.

سحرخیز افزود: سیاست تشویقی سازمان میراث فرهنگی، اعطای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق موسسه مهر کارآفرین به متقاضیان بومگردی است تا این صنعت رواج پیدا کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تنکابن ضمن تأکید بر رونق این صنعت گفت: کشور ما خاستگاه تمدن تاریخی بوده و همه‌کسانی که در عرصه تاریخ و فرهنگ قلم می‌زنند می‌دانند که هیچ‌کس نمی‌تواند، تاریخ و فرهنگ را پاک کند.

سید امیر حسینی جو افزود: ایران در زمره معدود کشورهایی است از آب و هوایی چهارفصل برخوردار بوده و این موهبت در استان مازندران به‌ویژه در منطقه غرب آن بیش‌ازپیش نمود دارد.

وی اضافه کرد: موهبت خدادادی در کنار فرهنگ غنی و تاریخچه بسیار ارزشمند تنکابن به‌عنوان مرکز محال ثلاث و وجود روستاهایی با ظرفیت‌های گوناگون، ازجمله مواردی است که گردشگر را به خود جذب می‌کند.

احیا و حفظ آیین، سنت و هویتمان در این اقامتگاه‌های بومگردی به‌طور کامل دیده می‌شود زیرا علاوه بر اینکه گردشگر با معماری سنتی وزندگی در روستا آشنا می‌شود بلکه با طعم غذاهای محلی، نوای موسیقی فولکلور منطقه، صنایع‌دستی و تولیدات روستاییان آشنا شده و سپس آن را اشاعه می‌دهد که این مهم یک امتیاز ویژه برای ایجاد یک برند بومی در این خانه‌های بوم گردی است.

تنکابن ظرفیت ایجاد بسیاری از این اقامتگاه‌های بومگردی را دارا بوده و بایستی به آن توجه ویژه شود.