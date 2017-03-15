بیش از ۸۰ مورد حریق در چهارشنبه آخر سال گزارش شد

وی با بیان اینکه سه مورد از این حوادث در منزل مسکونی اتفاق افتاده است،‌ تصریح کرد: علاوه بر انفجار مواد محترقه در منزل مسکونی در خیابان اشراق،‌ یک مورد آتش سوزی در منزل مسکونی شش طبقه در طبقه پنجم نیز گزارش شد که ناشی از ترقه نبود و به دلیل آتش روشن کردن این حادثه رخ داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اضافه کرد: همچنین در آخرین لحظات شب گذشته منزل مسکونی در خیابان وحید به دلیل درست کردن مواد محترقه دست ساز دچار انفجار شد که در این حادثه نیز سه نفر دچار سوختگی شدند که یکی از آنها بستری و دو نفر نیز به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در کنار استفاده از مود محترقه استفاده از اشجار و لاستیک نیز در شب گذشته حادثه آفریده است، ابراز داشت: خوشبختانه این حوادث خسارات جدی را به همراه نداشته است.

شریعتی با اشاره به اینکه در شب گذشته همه ۲۴ ایستگاه آتش نشانی اصفهان در حالت آماده باش بودند،‌اضافه کرد: علاوه بر آن ۱۰ گروه سیار نیز در قالب گشت‌های خودرویی و موتوری در سطح شهر به مردم امدادرسانی می‌کردند.