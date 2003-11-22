قرائت تجويد كل قرآن با صداي استاد عبدالباسط در نمايشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ، قرائت تجويد كل قرآن با صداي استاد عبدالباسط براي نخستين بار بر روي لوح هاي فشرده قطع كوچك در بخش رايانه اي و نرم افزار هاي علوم اسلامي و قرآني يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم عرضه شد .

به گفته حامد توكلي نيا مسئول غرفه « داده ورزان هامون » ، اين نرم افزار به طور همزمان تصوير ، ترجمه ، متن ، صوت و تفسير كل قرآن را در اختيار كاربر قرار مي دهد .

وي افزود : اين نرم افزار شامل قرائت كامل قرآن است و براي كار با آن تنها كافي است ، كاربر با رايانه آشنايي داشته باشد .

توكلي با اشاره به اين كه اين نرم افزار، قابليت ارايه برنامه سه زبانه( فارسي ، انگليسي و عربي) دارد ، افزود : در زمان استفاده از اين نرم افزار ، هر زمان كه بخواهيد مي توانيد زبان كل بخش هاي آن را عوض كنيد .

اين نرم افزار داراي تفاسير كامل نمونه و الميزان است و ترجمه هاي مختلف فارسي از جمله مكارم شيرازي ، آيتي ، فولادوند ، ترجمه هاي انگليسي از جمله يوسفعلي ، پيكتال و ترجمه هاي مالزيايي ، تركي استانبولي و غيره را شامل مي شود .