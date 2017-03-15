به گزارش خبرنگار مهر، مانور ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه صبح امروز چهارشنبه با حضور دستگاه های خدمات رسان در استان کرمانشاه در محل پارک شرقی طاقبستان کرمانشاه برگزار شد.

در این مانور ۴۰ دستگاه خدمات رسان استان از جمله میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فوریت های پزشکی، آتش نشانی، پلیس راه، هلال احمر، آموزش و پرورش و... حضور دارند.

ستاد خدمات سفر از ۲۵ اسفند الی ۱۵ فروردین فعالیت خواهد کرد و به مسافران نوروزی در استان و محورهای مواصلاتی خدمات ارائه می کنند.

شعار امسال ستاد خدمات سفر «خدمات متفاوت با رویکرد حفظ حقوق شهروندی و رضایت‌مندی مردم» است.

ستاد اجرایی خدمات‌سفر در ۳۱ استان و ۶۴۰ شهرستان آماده استقبال از مسافران و گردشگران هستند.

طی ستاد خدمات سفر امسال، دانش آموزان کرمانشاهی به عنوان راهنمای مسافران در اماکن گردشگری حضور خواهند داشت و اطلاعات گردشگری و تاریخی استان کرمانشاه را در اختیار مسافران نوروزی قرار می دهند.