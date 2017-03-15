دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی آینده در ۱۱۸ رشته دانشجو دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه استعدادهای درخشان پذیرش می کند.
متقاضیان پذیرش در این دوره باید مدارک ثبت نام خود را تا ۳۱ فروردین ماه به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس از طریق سیستم دانشگاهی گلستان ارسال کنند.
نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۹۶ از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) دانشگاه اعلام می شود.
نتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی نیز حداکثر تا پایان شهریوماه سال ۹۶ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.modares.ac.ir اعلام خواهد شد.
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