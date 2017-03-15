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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۲

مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین:

ستاد خبری و اطلاع رسانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تشکیل شد

ستاد خبری و اطلاع رسانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تشکیل شد

قزوین- مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در راستای رفاه حال شهروندان استان در ایام نوروز ؛ ستاد خبر ی و اطلاع رسانی بخش کشاورزی در این سازمان تشکیل شده است.

کیانوش کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ستاد با هدف اطلاع رسانی در خصوص تنظیم بازار، توزیع میوه شب عید، اکیپ های گشت اراضی کشاورزی، مبارزه با سن غلات و ملخ در ایام نوروز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی نقش بی بدیل در ارتقای بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی دارد اظهار داشت : تشکیل ستاد خبری و اطلاع رسانی بعنوان پل ارتباطی و دو سویه با مخاطبان، بهره برداران و  مسئولین بخش کشاورزی در راستای روشنگری، پاسخگویی و رفاه حال شهروندان در ایام تعطیلات نوروز است.

وی تصریح کرد: در همین راستا در ایام تعطیلات نوروز؛ اخبار بخش کشاورزی بصورت روزانه و  پیام صوتی تهیه و در اختیار همکاران و کشاورزان و بهره برداران بخش قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3933009

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