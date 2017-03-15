آخرین وضعیت رشته روانشناسی بالینی/ دانشجویان نگران نباشند

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت رشته روانشناسی بالینی و اینکه آیا این رشته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است یا خیر، گفت: روانشناسی بالینی کماکان جزء حوزه وزارت علوم است و به جایی هم منتقل نشده، بنابراین جای نگرانی برای دانشجویان این رشته نیست.

به گزارش مهر، پیش از این اعلام شده بود که مسئولیت برخی رشته های مشترک میان دو وزارتخانه علوم و بهداشت، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار می شود.

حدود ۲۴ رشته مشترک میان وزارت علوم و وزارت بهداشت وجود دارد که مسئولیت آنها محل اختلاف بود یکی از مهمترین این رشته ها روانشناسی بالینی است.

برهمین اساس وزیر بهداشت پیشنهاد داد که انجام تمام امور مربوط به آموزش گرایش های مرتبط با سلامت رشته مقاطع تحصیلی مختلف به صورت متمرکز در وزارت بهداشت صورت گیرد که رئیس جمهور آن را تایید و ابلاغ کرد اما این اقدام مخالفت وزارت علوم را در پی داشت.

برهمین اساس مقرر شد این مسئله در کمیته ای حل و فصل شده و نظر نهایی را شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد ارایه دهد. سپس هر دو وزارتخانه کمیته ای مشترک تشکیل دادند که رشته های مذکور در این کمیته تعیین تکلیف خواهد شد.