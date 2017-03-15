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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۱

در صخره های هند؛

قدیمی ترین گیاه جهان کشف شد

قدیمی ترین گیاه جهان کشف شد

در صخره های باستانی هند گیاهانی شبیه جلبک وجود دارد که به نظر می رسد مربوط به ۱.۶ میلیارد سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، محققان موزه تاریخ طبیعی سوئد، فسیل هایی به قدمت ۱.۶ میلیارد سال کشف کرده اند که احتمال می رود جلبک قرمز باشند. دانشمندان دو نوع فسیل شبیه جلبک قرمز را در صخره های «چیتراکوت» در مرکز هند کشف کرده اند. یکی از آنها رشته رشته و دیگری شامل بخش هایی گوشت آلود است. آنها توانستند ساختار مولکولی متمایز این فسیل ها را ببینند.

البته استفان بنگستون از موزه تاریخ طبیعی سوئد می گوید: نمی توان به طور کامل و با دقت ساختار  فسیلی با این قدمت را تشریح کرد زیرا دی ان ایی از آن باقی نمانده اما ویژگی های آن با خصوصیات جلبک قرمز همخوانی دارد.

کشف فسیل گیاهان ۱.۶ میلیارد ساله نشان می دهد حیات موجودات پیشرفته چندمولکلولی سریع تر از زمانی شکل گرفته  که قبلا تصور می شد.

کد مطلب 3933018

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