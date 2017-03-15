فاز نخست مرمت خانه حاج آقا علی رفسنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری را در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ در پیش رو داریم و از ۲۵ اسفند ماه کار ما مجریان انتخابات با معرفی معتمدین و تشکیل هیئت اجرایی برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا آغاز می شود و ۲۲ فروردین نیز تشکیل هیئت اجرایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را داریم.

وی با بیان اینکه تلاش همه دستگاههای مربوطه مبنی بر این است که قانون دقیق اجرا و از آن تخطی نشود و اصل بیطرفی رعایت شود، افزود: ما موظف هستیم از رای مردم که حق الناس است حفاظت کنیم.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان تصریح کرد: لازم است مدیران دستگاههای مختلف شهرستان رفسنجان امکانات مورد نیاز انتخابات را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

ملانوری با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات شهرستان و کمیته امنیت انتخابات، تأکید کرد: امکانات دولت و همه سازمان‌های وابسته به دولت باید در اختیار انتخابات قرار گیرد چرا که انتخابات امری مهم می باشد و در حوزه داخل و بین‌الملل برای ما انتخابات ارزش و اهمیت زیادی دارد.

وی تصریح کرد: فعالان سیاسی، گروه‌ها و احزاب و کسانی که قصد کاندیداتوری دارند دقت کنند از قانون تخطی نکنند و تبلیغات زودهنگام نداشته باشند. باید برای ایجاد اعتماد عمومی و انگیزه در مردم برای حضور حداکثری در انتخابات تلاش کنیم چراکه نظام بر پایه حضور مردم استوار است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان بیان داشت: نام نویسی کاندیدهای شورهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفند آغاز می شود و تا ششم فروردین ادامه خواهد داشت و امسال اولین مدرک لازم برای نام نویسی نامزدها گواهی عدم سوء پیشینه است لذا کسانی که قصد کاندیداتوری را دارند هرچه زودتر این اقدام را انجام دهند.

آمادگی شهرستان رفسنجان برای پذیرایی از مسافرین نوروزی

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان رفسنجان در ادامه با بیان اینکه شهرستان رفسنجان آماده میزبانی از مسافرین نوروزی است، گفت: در ورودی و خروجی شهر رفسنجان سه کمپ ایجاد می شود که مربوط به میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و عرضه سوغات شهرستان است و ادارات کشیک‌های خود را اعلام کنند و در این ایام پاسخگو باشند.

ملانوری تصریح کرد: فضای شهر و روستاها باید به بهترین‌نحو برای پذیرایی از مسافرین نوروزی آماده باشد و از سوی ستاد اسکان مهمانان نوروزی ۱۱ مدرسه با ۱۰۶ کلاس آماده شده و در بخش کشکوئیه و نوق نیز اماکنی برای اسکان در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: سال ۹۴ شاهد کاهش طلاق و رشد ازدواج در شهرستان بودیم و سال جاری موفق شدیم این امر را ثابت نگه داریم و بر اساس گزارشهای رسمی استان، ۲۲ درصد شاخص‌های امنیتی شهرستان افزایش یافته است.

فرماندار رفسنجان بیان کرد: امسال شاهد موفقیت های بسیار خوب دانش آموزان شهرستان در المپیادها و مسابقات علمی بودیم ضمن اینکه در حوزه زیرساخت‌های مدارس اتفاقات خوبی رقم خورده هر چند ۱۷ مدرسه غیرمقاوم و چهارمدرسه تخریبی در شهرستان داریم.

ملانوری با اشاره به نصب ۱۰ دستگاه تصفیه آب در شهر رفسنجان، به اجرای طرح تحول سلامت در شهرستان اشاره و اذعان کرد: دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان موفقیت‌هایی خوبی را در اجرای این طرح داشته است که از جمله آن می توان به اصلاح و نوسازی و توسعه بخش های مختلف بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) و صدور ۳۰ هزار دفترچه بیمه درمانی اشاره کرد.

پیگیری برای احداث کارخانه مواد لبنی در رفسنجان

فرماندار رفسنجان در ادامه اظهار کرد: در بحث آسفالت روستاهای بخش مرکزی و بخشهای شهرستان انقلابی اتفاق افتاد و در بخش های شهرستان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

ملانوری با اشاره به اجرای عملیات دوبانده کردن محور نوق به رفسنجان در سال آینده، عنوان کرد: زیرسازی و قیرپاشی جاده نوق به بافق یزد انجام شده و احداث این جاده ترانزیتی به اقتصاد و رونق منطقه کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه روزانه ۵۰ تن شیر در رفسنجان تولید می شود، خبر داد: در این راستا پیگیر هستیم کارخانه مواد لبنی در شهرستان احداث شود.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایه گذاری در شهرستان امضاء شده که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن اجرایی شده است و در این زمینه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان شکوفا و قطب سرمایه‌گذاری خارجی شده است، ضمن آنکه نواحی صنعتی در بخش‌های مختلف ایجاد شده و شهرستان آماده سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها است.

ملانوری بیان کرد: شعار ما در سال ۹۶ اشتغال روستایی و احیای آبادی ها خواهد بود که در قالب این طرح تلاش می کنیم که اتفاقات خوبی در روستاهای شهرستان بیفتد.

به گفته وی ورود بسیج سازندگی برای اقتصادمقاومتی جدی و خوب بوده و ۱۰۳ طرح با اعتبار دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در قالب کارگاههای کوچک راه اندازی شده است.

فرماندار رفسنجان با اشاره به بازدید ۱۰۰۰ گردشگر خارجی از دره راگه، از راه اندازی فاز نخست خانه حاج آقا علی در نوروز امسال خبر داد و اضافه کرد: فاز نخست مرمت خانه حاج آقا علی عید نوروز امسال راه اندازی می شود که شامل کافی شاپ، رستوران و چهار سوییت است.