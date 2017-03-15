موکب استقبال از راهیان نورومهمانان نوروزی در شادگان راه اندازی شد

احمد جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موکب برای نخستین بار به صورت خود جوش توسط مردم شهر در سه راهی دارخوین بر پا شده است.

وی بر ضرورت خدمات رسانی به کاروان های راهیان نور، مسافران و گردشگران نوروزی در این شهرستان تاکید کرد و افزود: این موکب به صورت شبانه روز به منظور خدمات رسانی بهتر و بیشتر برای کاروانهای راهیان نور ، مسافران و گردشگران نوروزی که از شهرستان شادگان عبور می کنند بر پا شده است.

سرپرست فرمانداری شادگان عنوان کرد: اردوگاه تربیتی و تعدادی از مدارس شهر دارخوین برای اسکان میهمانان فرهنگی و غیر فرهنگی در تعطیلات نوروز ۹۶ آماده شده است.

جعفری نسب از آمادگی کامل ادارات این شهرستان شادگان برای خدمت‌رسانی به مهمانان نوروزی خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی از سوی فرمانداری و سایر دستگاه‌ های اجرایی اندیشیده شده است.