به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فدراسیون جودو با «ایلیادیس» یونانی به توافق نرسید و در پی آن «آذر شیخ علی اف» آذربایجانی هم اواخر آذرماه به تهران سفر کرد و پس از چند جلسه حضور در تمرینات و به نتیجه نرسیدن مذاکرات تهران را ترک کرد، فدراسیون جودو با دو مربی از قاره سبز وارد مذاکره شد.

«بالیان کارن» از اوکراین یکی از این مربیان است. این مربی ۴۱ ساله که سابقه ۱۰ سال حضور در تیم ملی این کشور را دارد و به همراه این تیم یک طلا، دو نقره و سه برنز از رقابتهای مختلف کسب کرد و در ۵ سال گذشته عضو کادر فنی این کشور بوده، ۲۴ فروردین ماه به تهران سفر می کند.

وی ۱۰ روز در تهران ضمن مذاکره با مسئولان فدراسیون جودو تمرینات تیم ملی را نیز زیر نظر خواهد گرفت. «کارن» در سفر به تهران برنامه های خود را برای هدایت تیم ملی ایران ارائه خواهد داد.

همچنین «تکیچ سلوکوف» مربی ۴۷ ساله روس تبار مقیم آلمان که چند سالی با تیم ملی این کشور فعالیت داشته نیز دیگر مربی است که با مسئولان فدراسیون جودو در حال مذاکره است.

رزومه این دو مربی به فدراسیون جودو ارسال شده و قرار است طی روزهای ابتدایی سال آینده مذاکرات مستقیم برای جذب یکی از این دو مربی از سوی مسئولان جودو کشورمان صورت گیرد.