آیین سنتی «نواوستی» در اردبیل برگزار شد/ سپردن مشکلات به آب روان

به گزارش خبرنگار مهر، نواوستی یکی از آیین‌های کهن استقبال از سال جدید در منطقه آذربایجان است. در تقسیم‌بندی آذری‌ها چهار چهارشنبه آخر سال به نام چهارعنصر اصلی طبیعت یعنی آب، باد، خاک و آتش نام‌گذاری می‌شود و در هر یک آیینی به اجرا درمی‌آید.

در آخرین چهارشنبه سال که «سو چهرشنبه سی» یا چهارشنبه آب نامیده می‌شود، تولد و تازه شدن دوباره آب‌ها جشن گرفته می‌شود.

به این ترتیب که صبح روز بعد از چهارشنبه‌سوری مردم به کنار آب‌های روان رفته و عرض رودخانه‌ها را هفت بار طی می‌کنند.

این حرکت نمادین با هدف همسویی با طبیعت و تازه شدن آب‌ها و تمنای تازه شدن زندگی و گریز از مشکلات انجام می‌شود و در عین حال آرزوها طرح می‌شود.

علاوه بر این شهروندان از کوچک و بزرگ گرفته با جارو آب را جارو می‌کنند که این حرکت نمادین به معنی جارو کردن مشکلات زندگی و روانه کردن آن به همراه آب است تا بار دیگر این مشکلات هویدا نشود.

قیچی کردن آب با هدف قیچی کردن مشکلات و دوختن نمادین آب با هدف دوختن زبان دشمنان انجام می‌شود.

همچنین افرادی که در کنار آب‌های روان حاضر شده‌اند، هفت تکه سنگ را به نماد مشکلات خود به آب پرتاب می‌کنند. برخی شهروندان لنگه‌کفش‌های کهنه را به بهانه اینکه تنگی و گرفتاری سالی که سپری شده در آب پرتاب می‌کنند و برخی با دسته‌های اسفند آب را جارو می‌زنند.

در نهایت هر خانواده‌ای مقداری آب در کوزه سفالی ریخته و به همراه خود به خانه می‌برد. این آب به نماد تازگی و طراوت در چهارگوشه خانه ریخته می‌شود.

از گذشته این باور وجود داشته که این آب به دلیل تازه شدن آن و تولد دوباره طبیعت به خانه‌ها برکت آورده و حیوانات موذی را از آن خانه دور می‌کند.

در گذشته که اردبیلی‌ها در منازل مسکونی خود نان مصرفی را پخت می‌کردند، اولین نان سال آینده با آب تازه رودخانه‌ها که در مراسم نواوستی جمع آوری شده تهیه می‌شد.

این مراسم پیش از این به صورت خودجوش از سوی مردم اجرا می‌شد، اما در چند سال گذشته شهرداری اردبیل همراه این رسم آیینی شده و خود اقدام به برگزاری آن می‌کند.

شهردار اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در شهر اردبیل رسومات متنوعی برای استقبال از بهار وجود دارد که هدف ما احیا و معرفی آن برای نسل‌های آینده است.

حمید لطف‌اللهیان تصریح کرد: هر یک از آیین‌های استقبال از نوروز حاصل قرن‌ها تجربه بوده و هر یک نماد تبلیغ و تشویق خصیصه‌های نیک انسان‌ها است.

وی افزود: ترویج فرهنگ بومی محلی از جمله اهداف شهرداری اردبیل است و آیین نواوستی نیز به مدت چند سال است که در پل هفت چشمه اردبیل برگزار می‌شود.

در سال جاری آیین نواوستی با مراسمات متنوعی نیز همراه شد و آیین‌های تکم گردانی، ذکر خوانی، بازسازی جنگ آق قویون و قره قویون و دف‌نوازی برگزار شد.

آنچه قابل توجه است، استقبال مردان از این مراسم است. پیش از این بیشتر بانوان اردبیلی از این مراسم استقبال می‌کردند اما امسال حضور مردان و کودکان نشان داد، احیای آیین نواوستی و معرفی آن با موفقیت همراه بوده و لازم است این آیین در سطح ملی و جهانی نیز معرفی شود.