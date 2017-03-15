دیدار هیئت های ایرانی و روسی در هتل «ریکسوس» آستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، هیئت های ایرانی و روسی حاضر در مذاکرات صلح آستانه، صبح امروز چهارشنبه در هتل ریکسوس آستانه با یکدیگر دیدار کردند.

ریاست هیئت روسی در این دیدار بر عهده «الکساندر لاورنتینوف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه و نمایندگی هیئت ایرانی را «حسین جابری انصاری» معاون وزیر خارجه بر عهده داشتند.

از جزئیات این نشست دو جانبه هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.

مذاکرات آستانه امروز چهارشنبه با گفتگوهای سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه پیگیری خواهد شد.

این سومین دور مذاکرات آستانه است که با هدف برقراری صلح در سوریه و با کوشش ایران، روسیه و ترکیه برگزار می شود.