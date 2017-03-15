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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۵

رئیس انجمن دفاع ازحقوق معلولان ایران؛

درخواست از مجلس برای تصویب لایحه حمایت ازحقوق معلولان در ابتدای۹۶

درخواست از مجلس برای تصویب لایحه حمایت ازحقوق معلولان در ابتدای۹۶

محمودنژاد گفت: لایحه اشاره شده در چندین جلسه از سوی کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته که امیدواریم این لایحه هر چه زودتر به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

علی‌همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به چالش‌های جدی معلولان در بخش‌های مختلف به خبرنگار مهر گفت: از رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان در فروردین سال آینده به چالش‌های معلولان پایان دهد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق معلولان و کمیسیون تخصصی مجلس اظهار کرد: افراد این کمیسیون متشکل از کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی هستند و ریاست آن بر عهده همایون هاشمی رئیس سابق سازمان بهزیستی است.

محمودنژاد گفت: لایحه اشاره شده در چندین جلسه از سوی کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته که امیدواریم این لایحه هر چه زودتر به تأیید و تصویب نمایندگان برسد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران افزود: چنانچه این لایحه تا پایان دولت یازدهم به تصویب نرسد، معلولان را با چالش جدی مواجه می‌کند.

محمودنژاد از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا در تسریع این لایحه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه جامعه معلولان از مجلس انتظار دارند تا با تصویب این لایحه، عیدی‌ای را برای آنها در نظر بگیرند، گفت: متأسفانه کاهش پنج درصدی بودجه سازمان بهزیستی در سال جاری که برخلاف قوانین جاری کشور بوده، معلولان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

محمودنژاد افزود: از چالش‌های جدی می‌توان به عدم‌تخصیص سبد کالا به خانواده‌های دارای معلولیت، عدم تأمین لوازم توانبخشی از جمله سمعک و ویلچر و همچنین عدم پرداخت سندهای درمانی معلولان اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه دستگاه‌های حمایتی در ابتدای هر سال با حداقل نیاز مددجویان تعیین و مشخص می‌شود و کاهش آن در پایان هر سال مشکلاتی را برای افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به وجود می‌آورد.

کد مطلب 3933037
حبیب احسنی پور

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