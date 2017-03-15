عرضه ۱۸۰۰دستگاه خودرو کپچر در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، به طور معمول خودروسازان آن بخش از محصولات را که از نظر تیراژ برای راه‌اندازی خط تولید مقرون به صرفه نیست به صورتCBU وارد می‌کنند تا بتوانند علاوه بر مشتریان محصولات تولیدی، جوابگوی نیاز مشتریان خاص خود هم باشند.

نکته قابل توجه این است که تعداد واردات خودروهای کپچر در مقایسه با تولید ۶۵۰ هزار دستگاه محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۹۵ کمتر از نیم درصد بوده و در مقایسه با کل واردات خودروهای خارجی در سال ۹۵ بسیار ناچیز است.

شبکه خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو با حدود ۸۰۰ نمایندگی در کل کشور پشتوانه مناسبی برای خریداران خودرو های سی بی یو مانند کپچر خواهد بود.