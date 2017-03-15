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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۳

ایران خودرو اعلام کرد؛

عرضه ۱۸۰۰دستگاه خودرو کپچر در سال ۹۵

عرضه ۱۸۰۰دستگاه خودرو کپچر در سال ۹۵

در راستای تکمیل سبد محصولات و تامین نظر مساعد مشتریان و متناسب با سطح بودجه آنان، هزار و ۸۰۰ دستگاه محصول کپچر در سال ۹۵ عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، به طور معمول خودروسازان آن بخش از محصولات را که از نظر تیراژ برای راه‌اندازی خط تولید مقرون به صرفه نیست به صورتCBU وارد می‌کنند تا بتوانند علاوه بر مشتریان محصولات تولیدی، جوابگوی نیاز مشتریان خاص خود هم باشند.

نکته قابل توجه این است که تعداد واردات خودروهای کپچر در مقایسه با تولید ۶۵۰ هزار دستگاه محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۹۵ کمتر از نیم درصد بوده و در مقایسه با کل واردات خودروهای خارجی در سال ۹۵ بسیار ناچیز است.

شبکه خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو با حدود ۸۰۰ نمایندگی در کل کشور پشتوانه مناسبی برای خریداران خودرو های سی بی یو مانند کپچر خواهد بود.

کد مطلب 3933038

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