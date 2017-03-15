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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

چهارشنبه‌سوری در لرستان ۳۸ مجروح داشت/کاهش۲۰ درصدی مصدومان

چهارشنبه‌سوری در لرستان ۳۸ مجروح داشت/کاهش۲۰ درصدی مصدومان

خرم آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در حوادث چهارشنبه پایان سال در استان لرستان، ۳۸ نفر شامل ۲۷ مرد و ۱۱ زن بر اثر آتش سوزی و انفجار مواد محترقه مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش ساکی با اشاره به اینکه در حوادث چهارشنبه سوری در لرستان، ۳۸ نفر شامل ۲۷ مرد و ۱۱ زن بر اثر آتش سوزی و انفجار مواد محترقه مجروح شدند، اظهار داشت: از این مصدومان ۱۸ نفر در بروجرد، ۲ نفر در خرم آباد، ۱۰ نفر در دورود، ۲ نفر در الیگودرز و ۶ نفر در ازنا بودند.  

وی ادامه داد: ۱۶ نفر از این مصدومان از ناحیه دست، ۵ نفر از ناحیه چشم، ۲ نفر از ناحیه پا و ۱۵ نفر از دیگر نواحی بدن آسیب دیده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه سال گذشته ۴۷ نفر بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در لرستان مصدوم شدند، تصریح کرد: شمار مصدومان امسال ۲۰ درصد کاهش یافته است.  

ساکی تمهیدات دستگاه های مرتبط و آگاهی مردم را از علت های کاهش مصدومان چهارشنبه پایان سال در استان اعلام کرد.  

کد مطلب 3933039

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