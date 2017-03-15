تئاتر شهر زخمی شد/ مردمی که با جان دادن درخت شادی کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، ضلع شمالی مجموعه تئاتر شهر شامگاه سه شنبه ۲۴ اسفندماه شاهد تجمع تعدادی از مردم و شهروندان تهرانی بود که برای برگزاری مراسم آخرین چهارشنبه سال ۹۵ در مجاور یکی از مهمترین بناهای فرهنگی و تئاتری ایران حضور پیدا کرده بودند.

شاید تجمع و حضور مردم و برگزاری مراسمی که باعث شور و نشاط جمعی می شود، فعلی مثبت باشد اما اینکه این تجمع و شاد بودن چگونه باشد و چه تأثیراتی در پیرامون خود بگذارد، نکته بسیار مهمی است.

اصولا در تمام کشورهای متمدن جهان، مکان های فرهنگی و هنری و بناهای تاریخی دارای اهمیت بسزایی هستند و هم مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده فرهنگی و هنری و هم مردم آن کشور توجه ویژه ای به این مکان ها و بناها دارند.

شامگاه سه شنبه ۲۴ اسفندماه ۹۵ متأسفانه اهمیت و توجه لازم از سوی مسئولان و مردم نسبت به بنای تئاتر شهر که ثبت شده در میراث فرهنگی کشور است، وجود نداشت.

استفاده از مواد منفجره دست سازی که در آخرین شب چهارشنبه سال از سوی برخی جوانان و حتی بزرگسالان استفاده می شود، شامگاه سه شنبه ۲۴ اسفندماه بدنه تئاتر شهر را زخمی کرد.

پرتاب یکی از این مواد منفجره دست ساز در مقابل ورودی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر باعث شد تا ترکش های ایجاد شده از انفجار این ماده دست ساز، دو عدد از شیشه های ضخیم ورودی سر در سالن اصلی را سوراخ کند.

این در حالی است که سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در زمان وقوع این اتفاق میزبان تماشاگران نمایش «ترن» بود و این اتفاق می توانست عواقب ناگوار دیگری را در پی داشته باشد.

اما شرایط برای مجموعه تئاتر شهر به همین جا ختم نشد و درخت کاج مقابل حوض بزرگ محوطه شمالی مجموعه نیز گرفتار حریق شد. نکته تأسف بار این بود واکنش مردم از آتش گرفتن این درخت، سوت و کف زدن و فیلمبرداری کردن از این صحنه بود.

متأسفانه مدیران و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی نیز توجه لازم به مجموعه تئاتر شهر را نداشتند و این در حالی است که چنین مکان هایی که ثبت در میراث فرهنگی کشور هستند، باید با تدابیر امنیتی در چنین مقاطع زمانی، حفاظت شوند.

حضور نیروهای مربوطه بعد از اینکه محوطه شمالی مجموعه تئاتر شهر حدود بیش از یک ساعت تبدیل به میدانی برای انفجار مواد دست ساز شد و درخت کاج محوطه مجموعه تئاتر شهر آتش گرفت رویت شد و شرایط را کنترل کردند.

مسئولان سازمان میراث فرهنگی نیز هیچ گونه تدبیری برای حفاظت از مجموعه تئاتر شهر در شبی که پیش بینی می شد چه اتفاقی در پیرامون این بنای فرهنگی و هنری که میزبان خانواده ها و مخاطبان تئاتری است، نداشتند.

گویا باید هر بار شاهد بروز فاجعه ای جبران ناپذیر همچون ساختمان پلاسکو باشیم تا مسئولان و مردم را به فکر وادارد.