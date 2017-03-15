چین قصد جنگ تجاری با آمریکا را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لی ککیانگ» نخست وزیر چین امروز چهارشنبه در کنفرانس خبری که در پایان نشست سالانه پارلمان این کشور برگزار شد از عدم تمایل پکن برای جنگ تجاری با واشنگتن سخن گفت و آمریکا را به مذاکره در راستای حصول تفاهم فرا خواند.

وی در این باره گفت: چین خواهان هیچ گونه جنگ تجاری با آمریکا نیست. چنین درگیری روابط تجاری ما را منصفانه تر نمی کند. اینکه چه موانعی بر سر رابطه ما وجود دارد مهم نیست. امید چین به تداوم پیشرفت در مسیری درست است.

ککیانگ ادامه داد: شاید شیوه های آماری متفاوتی داشته باشیم اما معتقدم تفاوت هر چه باشد، همچنان راهی به نشستن پشت میز مذاکره و همکاری با یکدیگر برای یافتن راه حل وجود دارد.

گفتنی است که رسانه های آمریکایی از سفر ماه آینده «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی وی خبر می دهند.

این در حالی است که ترامپ به چین بابت مسائل مختلفی از تجارت گرفته تا مالکیت دریای چین جنوبی، انتقاد دارد.

از سوی دیگر، آمریکا دولت پکن را متهم می کند که آنگونه که باید به کره شمالی برای توقف برنامه هسته ای و موشکی اش فشار نمی آورد.

در همین رابطه، ککیانگ هشدار داد تنش ها در شبه جزیره کره قابلیت تبدیل به درگیری را دارد و همه طرفین را به مذاکره در جهت کاهش تنش ها فرا خواند.

گفتنی است «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا این هفته عازم کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود تا پیرامون مسائل مختلفی از جمله برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی صحبت کند.

پیونگ یانگ یک سال گذشته به دفعات، آزمایش های موشکی انجام داده است که تازه ترین مورد آن به یک هفته پیش و پرتاب ۴ فروند موشک بالستیک باز می گردد که برد آنها به حدود یک هزار کیلومتر می رسید.