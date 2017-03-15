به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار امروز چهارشنبه در مراسم مانور ستاد خدمات سفر که با حضور دستگاه های خدمات رسان در محل پارک شرقی طاقبستان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برای پذیرایی از مهمانانمان در ایام نوروز ۹۶ اعلام آمادگی می کنیم.

معاون استاندار کرمانشاه ضمن بیان پیام اسدالله رازانی استاندار، افزود: استان کرمانشاه به فرموده مقام معظم رهبری چهره زیبا و سینه ستبر ایران اسلامی است، این چهره زیبا شامل تاریخ، فرهنگ، تمدن، اقوام، طبیعت زیبا است.

نیک کردار بیان کرد: همه میدانیم کرمانشاه مجموعه ای است که می‌توان به آن لقب ایران کوچک را داد. یعنی آنچه در ایران اسلامی به لحاظ فرهنگ و تمدن و تاریخ و طبیعت است می توان در کرمانشاه دید.

وی با بیان اینکه ظرفیت عظیم گردشگری استان کرمانشاه بر کسی پوشیده نیست، افزود: خوشبختانه در این چندسال با زحمات همه دست اندرکاران و همه کسانیکه با خدمت رسانی به گردشگران ارتباط دارند، خوشبختانه استان کرمانشاه در حال تبدیل شدن به یک مقصد جذاب سفر در ایام نوروز و ایام تعطیلات تابستان برای مردم ایران و حتی خارج از کشور می‌شود.

نیک کردار بیان کرد: در فرهنگ مردم کرمانشاه مهمان نوازی شاخصه مهم از قدیم الایام بوده، ما میزبانان زائران و عتبات عالیات بودیم و این میزبانی به شهادت تاریخ به بهترین شکل انجام شده است و واقعا به شکل اعلی مهمان داری کردیم.

وی گفت: بعد از برگزاری جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه، رئیس جمهور در صحبت‌های خود به مهمان نوازی مردم و فرهنگ مردم کرمانشاه افتخار می‌کند و این را به رخ رئیس جمهور آمریکا می‌کشد. ما خوشحالیم این چهره زیبا از استان، در ایران و در دنیا تجلی پیدا میکند.

نیک کردار بیان کرد: باید این چهره را حفظ و تقویت کنیم و ثابت کنیم که این لقب مهمان نوازی که به ما دادند از سر تصادف نیست از سر تجربه و این است که ما متصف به این صفت هستیم.

وی گفت: ستاد خدمات سفر خدمات خود را از بیست و پنج اسفند تا پانزده فروردین شروع می‌کند، باید نشان دهیم که برازنده صفت مهمان نوازی هستیم،

نیک کردار گردشگری و خدمات را مهمترین محور توسعه استان کرمانشاه دانست و افزود: بحث گردشگری زیرساخت و حمل و نقل، آموزش، مراکز اقامتی، امنیت می خواهد که ما همه را بحمد الله داریم. اما مهمتر از همه روی گشاده و چهره باز و خدمت رسانی متفاوت ما است، نوروز ۹۶ به نوروز متفاوت، خدمات متفاوت نامگذاری شده است.

نیک کردار بیان کرد: در استان کرمانشاه میخواهیم خدمات را متفاوت تر ارائه دهیم و چهره ای به نمایش بگذاریم که اگر هرکس کرمانشاه آمد مبلغ ما باشد.

نیک کردار تبلیغ مثبت مهمانان نوروزی را بهترین راه توسعه کرمانشاه دانست و افزود: وظیفه همه ما سنگین است و باید شایسته ترین خدمات را داشته باشیم.