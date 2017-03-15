به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا قدمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مازندران صبح چهارشنبه در رزمایش نوروزی پلیس در ساری گفت: در نوروز سال ۹۴ در بیش از ۱۰ هزار کیلومتر راه‌های استان مازندران بیش از ۲۵ میلیون تردد ثبت شده است.

وی همچنین با ابراز تأسف تعداد کشته تصادفات جاده‌ای را در نوروز سال گذشته ۱۶ نفر برشمرد.

وی با بیان اینکه برای انضباط بخشی به وضع ترافیک استان، ۱۵۴ دوربین ثبت تخلفات را کنترل خواهند کرد، افزود: برای امسال در پلیس راه بیش از ۲۰۰ تیم و هزار نفر پلیس نیروی انتظامی، هزار و ۹۰۰ نفر راهور محله و تعداد بیش از ۱۰۰ بازرس نامحسوس در ۲۰ پایگاه در خدمت مردم خواهند بود.

قدمی با ابراز خرسندی از کاهش ۸۳ درصدی کشته‌ها در تصادفات جاده‌ای در طی سال گذشته گفت: استان مازندران در این رابطه مقام دوم را در کشور بدست آورده که این نتیجه تلاش همه دستگاه‌های حاضر بوده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که برایبرای امسال در طرح نوروز و سال پیش رو با همفکری، همدلی و تعاون هر چه بیشتر بین دستگاه‌ها شاهد نوروز و سال ایمن‌تر باشیم.