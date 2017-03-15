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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۱۵۴ مصدوم حوادث چهارشنبه سوری در البرز/۵۱ مورد سوختگی گزارش شد

۱۵۴ مصدوم حوادث چهارشنبه سوری در البرز/۵۱ مورد سوختگی گزارش شد

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز شمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان را ۱۵۴ نفر اعلام کرد و گفت: ۵۱ مورد سوختگی گزارش شد.

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین گزارش‌ها دریافتی مبنی بر حوادث چهارشنبه پایان سال در استان البرز، اظهار کرد: تا ساعت ۲۴ شب چهارشنبه آخر سال ۱۵۴ نفر در استان البرز براثر سوانح مختلف مرتبط با این شب مصدوم شدند.

وی بابیان اینکه از این تعداد مصدوم ۱۲۲ نفر مرد و ۳۲ نفر خانم بودند، افزود: تعداد افراد بستری‌شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ۳۱ نفر بوده است.

مدیرکل مدیرت بحران استانداری البرز با اعلام اینکه از مجموع مصدومان یادشده ۱۳۳ نفر ترخیص شدند، خاطرنشان کرد: شامگاه گذشته ۵۱ مورد سوختگی، ۶۵ مورد بریدگی، یک قطع عضو و ۳۸ آسیب چشمی گزارش شد.

مهرور در پایان یادآور شد: این آمار با توجه به سال گذشته کاهش داشته است.

کد مطلب 3933059

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