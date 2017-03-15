به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح چهارشنبه در نشست با هیئت نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان دشتی اظهار داشت: انشالله با همکاری و تعامل بسیار موثر وخوب بتوانیم زمینه مشارکت حداکثری فراهم کنیم.

وی با تاکید بر قانون‌مداری، اخلاق‌مداری و رعایت امانت در انتخابات افزود: با توجه به سوابق و تجارب خوب اعضاء امیدواریم انتخابات خوبی برگزار کنیم.

مهرجو ادامه داد: هر چه قدر بتوانیم زمینه مشارکت و حضور حداکثری مردم را فراهم کنیم چشم و طمع دشمنان به این نظام کاسته می‌شود و این حضور پرشور مردم در روز رای به منزله تائید نظام است و همواره این حضور باشکوه به عنوان برگ برنده نظام بوده است.

وی تاکید کرد: ناظران و مجریان برگزار کننده انتخابات همواره باید در چارچوب قانون حرکت کنند که اگر این مسیر را در پیش بگیریم دچار مشکل نخواهیم بود و اعتماد مردم نیز کاسته نخواهد شد.

مهرجو همچنین بر بی‌طرفی کامل دست اندرکاران برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت: با عملکرد ما شور و نشاط سیاسی و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد.