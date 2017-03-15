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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۶

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی:

آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال آذربایجان غربی به ۲۹۸نفر رسید

آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال آذربایجان غربی به ۲۹۸نفر رسید

ارومیه - رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی گفت: تا ساعت شش صبح امروز آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان به ۲۹۸ نفر رسید.

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال دراستان افزود: تا ساعت شش صبح امروز ۲۹۸ نفر شامل ۵۲ زن و ۲۴۶ مرد به دلیل حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امسال ۱۰ مورد قطع انگشت و یه مورد تخلیه چشم به وقوع پیوست اظهارداشت: این آمار در ارومیه شامل ۱۰۰ نفر مصدوم شامل ۱۷زن و ۸۳ مرد است.

بهرامی ادامه داد: از کل مصدومان استان ۱۰نفر آسیب جدی دیده اند که از این میزان ۹ نفر قطعی عضو از انگشتان دست و یک نفر از ناحیه چشم بوده است

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی در سال گذشته با ۲۶۰ مصدوم در چهارشنبه آخر سال  از لحاظ تعدادمصدومان رتبه سوم را داشت.

کد مطلب 3933068

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