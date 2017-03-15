آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال آذربایجان غربی به ۲۹۸نفر رسید

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال دراستان افزود: تا ساعت شش صبح امروز ۲۹۸ نفر شامل ۵۲ زن و ۲۴۶ مرد به دلیل حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امسال ۱۰ مورد قطع انگشت و یه مورد تخلیه چشم به وقوع پیوست اظهارداشت: این آمار در ارومیه شامل ۱۰۰ نفر مصدوم شامل ۱۷زن و ۸۳ مرد است.

بهرامی ادامه داد: از کل مصدومان استان ۱۰نفر آسیب جدی دیده اند که از این میزان ۹ نفر قطعی عضو از انگشتان دست و یک نفر از ناحیه چشم بوده است

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی در سال گذشته با ۲۶۰ مصدوم در چهارشنبه آخر سال از لحاظ تعدادمصدومان رتبه سوم را داشت.