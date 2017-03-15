مصوبات جدید دانشگاه امیرکبیر برای سنوات دانشجویان دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جلسه هیات رئیسه این دانشگاه مصوب شد، چنانچه دانشجو در نیمسال دهم تحصیلی فارغ التحصیل شود از پرداخت شهریه نیمسال دهم معاف خواهد بود.

چنانچه پایان نامه دانشجو به گونه ای باشد که ضرورت ادامه کار در نیمسال دهم را ایجاب کند، با نظر استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی دانشکده مربوطه، دانشجو از پرداخت شهریه نیمسال دهم معاف خواهد بود.

مصوبه گروه آموزشی دانشکده مربوطه باید پیش از شروع ثبت نام نیمسال دهم (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) از طریق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد ابلاغ شود.

دانشجویان دوره دکتری که ترم جاری (دوم ۹۶-۹۵) ترم دهم آنها است، فرصت دارند حداکثر تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ موافقت گروه را جلب کنند.

علاوه بر مصوبه فوق، مشوق ها و کمک های مالی زیر نیز قبلاً برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

طبق رویه AUT-PR-۲۲۰۴ مورخ ۱۶ آذر ۹۴ (موجود در سایت معاونت پژوهشی، اداره کل امور پژوهشی) تا دوسال بعد از تاریخ چاپ مقاله در مجلات معتبر، حق التألیف به دانشجویان و فارغ التحصیلان پرداخت خواهد شد.

جهت کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه های آنها، از سال ۹۵ گرنت دانشجویی به اساتید راهنمای آنها اختصاص داده شده است. مبلغ این گرنت با تایید استاد راهنما، توسط دانشگاه مستقیما به حساب دانشجویان واریز می شود.