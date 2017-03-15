به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری در خصوص نرخ بیکاری استان لرستان اظهار داشت：در سالجاری رتبه لرستان در این حوزه رتبه ۲۶ام بوده است و نزدیک به ۵ پله پایین آمده ایم.

وی ادامه داد：در سال ۹۲ تعداد ۱۱۳ هزار و ۵۹ نفر بیکار بودند و ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر نیز جویای کار در استان وجود داشت.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه طی ۳.۵ تا ۴ سال اخیر، تعداد افراد بیکار در استان حدود ۱۵۹ هزار نفر گزارش شده که رقم بالایی است، افزود: در این مدت برنامه ریزی کردیم که سالانه ۱۸ تا ۱۹ هزار شغل ایجاد شود و برای این کار تنها ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار باید هزینه می کردیم.

ایجاد هر شغل ۲۰۰ میلیون اعتبار نیاز دارد

بازوند عنوان کرد： ایجاد تنها یک شغل هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد： در این مدت بسیاری از مشکلات افراد جویای کار را حل کردیم و ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار نفر را پوشش شغلی داده ایم.

استاندار لرستان با بیان اینکه سالانه ۵ تا ۶ هزار نفر در استان مشغول کار می شوند، تصریح کرد: حل بیکاری نیاز به تولید ثروت دارد و تولید ثروت منجر به اشتغال می شود، در بحث اشتغال باید ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم تا به میانگین کشوری برسیم.

بازوند با اشاره به اینکه ۶۶۳ پروژه اقتصاد مقاومتی امسال در دستور کار قرار گرفت، افزود: ۳۰۴ پروژه راکد در استان بود که قرار شد در سال ۹۵ احیاء شوند.

وی اظهار داشت： ۷ هزار و ۵۰۰ هفت واحد دارای مشکل در کشور وجود داشت که سهم استان ۳۰۴ واحد بود.

۴۰۶ میلیارد اعتبار برای احیاء پروژه های راکد جذب شد

استاندار لرستان اضافه کرد: به ازای ۳۰۴ واحد باید ۴۰۵ میلیارد تومان اعتبار جذب می کردیم اما ۴۰۶ میلیاردتومان جذب کردیم و از نظر عملکرد استان لرستان رتبه سوم را در کشور دارد.

بازوند با تشکر از عملکرد خوب بانک ها در جهت دادن اعتبارها گفت: ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان اعتبار بر عهده بانک های استان گذاشته بودیم اما بانک ها در سند اشتغال تا پایان بهمن ماه، ۳ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان پرداخت کردند.

وی در ادامه به بیان طرح های حوزه زیرساختی استان پرداخت و تصریح کرد: ظرفیت ها و پروژه های متوقف شده را باید احیا کرد و پروژه های نیمه کاره را باید تمام کرد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه پروژه انتقال آب کاکارضا به خرم آباد با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان یکی از طرح های اجرا شده در حوزه زیرساخت استان است، گفت: دولت ۵ هزار مگاوات برق در بخش نیرو سرمایه گذاری کرد که هزار مگاوات آن به لرستان داده شد.

بازوند مبلغ سرمایه گذاری نیروگاه هزار مگاواتی را حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود： تا قبل از این هیچ واحد تولید برقی در استان وجود نداشت.

وی اعلام کرد： افتتاح ۳ سد با ظرفیت پرورش هزار تن ماهی در سالجاری و اتمام ۱۶ هزار و ۵۹۹ واحد مسکن مهر از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساخت ها است.