عمل به وظیفه تنها راه رسیدن به آرامش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله "مصطفی علما" امروز چهارشنبه در نشست با مسئول جدید عقیدتی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: همه تصدی ها و پست ها به سرعت می گذرد و انسان می ماند و وظایف و خدماتی که انجام داده یا نداده است.

وی افزود: هوشیار کسی است که می داند از چنین فرصت هایی باید برای رضای خداوند و خدمت به خلق الله استفاده کرد که فردا با وجدانی آسوده به گذشته خود نگاه کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: امام خمینی (ره) از ابتدای شروع انقلاب اسلامی در سال ۴۲ همواره می گفت من فقط به وظیفه ی خود عمل می کنم و نتیجه ی دنیایی برایم مهم نیست و حتی امام (ره) در اوج جنگ در هشت سال دفاع مقدس نیز می فرمودند شکست و پیروزی نیز مهم نیست بلکه تنها عمل به وظیفه است که مهم است و خداوند خود پاداش را می دهد.

آیت الله علما افزود: همه باید مراقب گذشت لحظه ها و عمر خود باشیم که مبادا بیهوده و بدون خدمت به خداوند و مردم هدر رود، همانطور که می بینیم چقدر زود پایان سالهای عمرمان می رسد و همه فرصت های آن از دستمان رفته است.

لازم به ذکر است، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی به عنوان مسئول جدید عقیدتی نیروی انتظامی استان کرمانشاه بجای حجت الاسلام حشمت الله جلالی مشغول به خدمت شده است.