ناکامی در المپیک به دلیل تمرینات بد بود/مربی باید باسواد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نوروزی دارنده مدال طلای المپیک و جهان با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران فکر نکنند چیزی از تیم روسیه کم دارند، بچه های ما همیشه در شرایط سخت توانسته اند کشتی را از دست تیم های بزرگی مثل روسیه، آذربایجان و ترکیه در بیاورند و قطعا فرنگی کاران در آبادان به میدان جنگ می روند و باید با تمام وجود مبارزه کنند.

ملی پوش وزن ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در المپیک ریو ادامه داد: باید در آستانه جام جهانی همه چیز را کنار بگذاریم و در کنار تیم ملی کشتی فرنگی باشیم.بچه ها باید در آبادان با تمام وجود مبارزه کنند و خود واقعی شان باشند. قطعا فارغ از هر نتیجه ای باید از همه کشتی گیران حمایت شود و برای موفقیت باید ثبات در کادر فنی باشد.

قهرمان بازی های آسیایی در مورد دلایل شکست خود در رقابت های المپیک ریو نیز گفت: من قدردان زحمات تمام کسانی که برای من در این سال ها زحمت کشیده اند هستم، آدم ها همه خوب هستند ولی وقتی بحث فنی است باید واقعیت ها را گفت، امید نوروزی باید تا دوسال بعد از المپیک ۲۰۲۰ قهرمان جهان شود؟

وی ادامه داد: من در رقابت های جهانی ۲۰۱۴ با آن آسیب دیدگی، قرعه سخت، شکست دادن رقبای قدرتمند و با ناداوری به مقام نایب قهرمانی جهان رسیدم اما در المپیک ریو با توجه به قرعه خوبی که داشتم نتوانستم نتیجه خوبی بگیرم. در واقع در برزیل لطمه ای که خوردم از بدنسازی و تمرین بود.

نایب قهرمان جهان تصریح کرد: مردم نمی دانند، من ۱۱ کیلومتر ناشتا دور دریاچه دویدم، بیست تمرین تپه سنگین را انجام دادم، وزن زیادی کم کردم و رژیم سختی داشتم. اما در نهایت همه نتیجه را می بینند و این یک بحث حیثیت ملی است. معتقدم کسانی که می خواهند مربی تیم ملی باشند، باید باسواد باشند و علم تمرین داشته باشند، ولی متاسفانه یک عده که توانایی ندارند دوست دارند تحت هر شرایطی مربی تیم ملی شوند.

وی ادامه داد: من در المپیک لندن نصف المپیک برزیل تمرین کردم، اما برای برزیل به خاطر اینکه بتوانم دومین مدال المپیک خود را به دست بیاورم، خیلی زحمت کشیدم.جلوی حریف ونزوئلایی در المپیک دیدم بدنم آن بدن همیشگی نیست و مدام بخودم تا پایان مسابقات گفتم که درست می شود. شما اگر کشتی مرا مقابل حریف گرجستانی دیده باشید من ۱۰ بار وی را با صورت روی تشک زدم، اما نمی توانستم وی را بگیرم. این موضوع به تمرینات اشتباه برمی گردد.

نوروزی افزود: ۱۱ ماه در اردوی تیم ملی مثل کارگر معدن کار کردم، ولی هیچ خروجی نداشت. چه کسی می آید ۱۱ ماه جوانی مرا که رفته جواب بدهد؟ مردم از من توقع دارند و من هیچ وقت حقم را نمی بخشم. من باید درالمپیک برزیل مدال می گرفتم و با حضور در جهانی های بعد از آن به المپیک ۲۰۲۰ می رسیدم اما امید نوروزی در ۲۹ سالگی چرا باید از کشتی کنار برود؟

وی تاکید : امید نوروزی فن بلد نیست و یا جابه جایی کشتی را بلد نیست؟ امید نوروزی در المپیک فقط یک بدن آماده می خواست. من اگر بدنم خوب باشد به هیچکس رحم نمی کنم و خیلی غیرت کردم در مسابقات المپیک در وسط تشک ایستادم. مقابل حریف گرجستانی هم همه دیدند حق مرا خوردند، اما من اگر آن کشتی را می بردم بعد از آن چه می شد؟

نوروزی افزود: من استفانک صربستانی را در باکو ۱۰ بر صفر بردم و او بی‌هوش شد، اما استفاناک در المپیک قهرمان می شود و من پنجم هم نمی شوم؟ این چه دلیلی دارد؟ این موضوعات باید ریشه یابی شود کسانی که مسئولیت برعهده می گیرند باید علم تمرین را بدانند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: من به محمد بنا اعتقاد دارم، بنا یک مدیر است که شبانه روز در خانه کشتی می ماند، ولی آیا اطرافیان وی هم این چنین بودند؟ این یک کار گروهی است و همه باید با هم همکاری کنند تا یک نتیجه خوب بدست آید.