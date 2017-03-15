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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان:

نرم افزار گردشگری استان سمنان در نوروز خدمات ارائه می کند

نرم افزار گردشگری استان سمنان در نوروز خدمات ارائه می کند

سمنان - مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: نرم‌افزار جامع گردشگری شامل نقشه، کیو آر کد، عکس، مسیرها، جاذبه‌ها، لیست تأسیسات گردشگری و اماکن اسکان در نوروز به مسافران خدمت ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خواجه بیدختی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست برنامه ریزی استان سمنان در استانداری و در جمع خبرنگاران، از تمهیدات ستاد خدمات سفرهای نوروزی سخن گفت و بیان داشت: در سال جاری دو نوع خدمات گردشگری راهنمایی به مسافران نوروزی ارائه می شود که نخست نرم افزارهای اینترنتی کیوآر کد ها و ... هستند و نوع دوم به صورت سنتی از طریق نقشه، عکس، برشور و ... که تمهیدات این امر به خوبی در سطح استان پیش بینی شده است.

وی افزود: ۱۵۰هزار برشور و نقشه در سطح استان نشر و آماده توزیع بین مسافران نوروزی است که اطلاعاتی مانند محل های اسکان، پارک ها، فواصل راه ها، پمپ بنزین و ... در آنها به نمایش گذاشته می شود.

دبیر ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان سمنان با بیان اینکه مسافران نوروزی نباید دغدغه اینترنت را داشته باشند، گفت: چتر وای فای در ۲۲ نقطه استان با همراهی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان به صورت رایگان در اختیار مسافران نوروزی است.

خواجه بیدختی بیان داشت: علاوه بر این زیر ساخت فناوری نوین، ۶۴ پایگاه اطلاع‌رسانی و راهنمای مسافر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در استان طی ایام نوروز مسافران را راهنمایی می‌کنند.

وی در پایان از برپایی ۲۰ بازارچه و نمایشگاه عرضه صنایع‌دستی و سوغات در استان خبر داد و گفت: این بازارچه ها سال های گذشته نیز میزبان خیل مسافران نوروزی بودند که در آنها صنایع دستی، مایحتاج مسافران، غذاهای محلی، نان و ... ارائه می شود همچنین در سال جاری ۲۸سفره هفت سین فاخر در ۲۸نقطه استان سمنان برپا خواهد شد.

کد مطلب 3933082

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