۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

آماده سازی ۳ هزار فضای پارک خودرو در اطراف حرم مطهر رضوی

مشهد- مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت از آماده سازی ۳ هزار فضای توقف وسایل نقلیه در اطراف حرم مطهر رضوی ویژه ایام نوروز خبر داد.

سیدحسین هاشمی زادگان در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارکرد: همه ساله در ایام نوروز حجم عظیمی از دلدادگان به ائمه معصومین(ع) برای آغاز سال جدید وارد مشهد شده و به زیارت امام هشتم(ع) مشرف می شوند.

وی افزود: در همین راستا و به منظور ایجاد سهولت در تشرف به حرم مطهر ، ۳ هزار فضای توقف وسایل نقلیه در پارکینگ های غیر حاشیه ای روباز و طبقاتی  اطراف بارگاه منور امام هشتم(ع)، آماده خدمت رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی هستند.

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت خاطرنشان کرد: این پارکینگ ها به صورت شبانه روزی فعالیت کرده و در هر ساعتی آماده ارائه خدمات می باشند.

هاشمی زادگان همچنین از پیش بینی لازم برای تامین فضای توقف وسایل نقلیه در هسته مرکزی شهر مشهد به منظور حضور زائران و مجاوران در برنامه تحویل سال و سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.

