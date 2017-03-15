  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

در روز چهارشنبه‌سوری؛

اهدای خون ۵۰ درصد در اردبیل رشد یافت

اهدای خون ۵۰ درصد در اردبیل رشد یافت

اردبیل – مدیرکل انتقال خون استان اردبیل گفت: در روز چهارشنبه‌سوری اهدای خون در استان به نسبت چهارشنبه سال گذشته ۵۰ درصد رشد یافت.

بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امسال در چهارشنبه‌سوری تمامی چهار پایگاه خون‌گیری اردبیل در حالت آماده‌باش بودند.

وی با بیان اینکه خون‌گیری در سال جاری به یاد شهدای آتش‌نشان انجام شد، اضافه کرد: ۱۰۶ نفر برای خون‌گیری مراجعه داشتند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد یافته است.

مدیرکل انتقال خون استان متذکر شد: علاوه بر این تعدادی از مراجعان نیز نوبت‌دهی شدند تا در زمانی که خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز است، جهت خون‌گیری مراجعه کنند.

به گفته رضازاده افزایش حجم درخواستی از سوی بیمارستان‌ها به دلیل مصدومیت‌های چهارشنبه‌سوری به ثبت نرسیده است.

 مدیرکل انتقال خون استان متذکر شد: از ابتدای سال جاری ۳۵ هزار و ۳۳۱ نفر برای خون دهی مراجعه داشتند که در مقایسه با سال گذشته با ۳۴ هزار و ۴۷۶ نفر با افزایش همراه است.

وی تأکید کرد: میانگین اهدای خون در استان بالاتر از حد کشوری است و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی بدون کمبود تأمین می‌شود.

کد مطلب 3933087
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها