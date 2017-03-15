اهدای خون ۵۰ درصد در اردبیل رشد یافت

بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امسال در چهارشنبه‌سوری تمامی چهار پایگاه خون‌گیری اردبیل در حالت آماده‌باش بودند.

وی با بیان اینکه خون‌گیری در سال جاری به یاد شهدای آتش‌نشان انجام شد، اضافه کرد: ۱۰۶ نفر برای خون‌گیری مراجعه داشتند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد یافته است.

مدیرکل انتقال خون استان متذکر شد: علاوه بر این تعدادی از مراجعان نیز نوبت‌دهی شدند تا در زمانی که خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز است، جهت خون‌گیری مراجعه کنند.

به گفته رضازاده افزایش حجم درخواستی از سوی بیمارستان‌ها به دلیل مصدومیت‌های چهارشنبه‌سوری به ثبت نرسیده است.

مدیرکل انتقال خون استان متذکر شد: از ابتدای سال جاری ۳۵ هزار و ۳۳۱ نفر برای خون دهی مراجعه داشتند که در مقایسه با سال گذشته با ۳۴ هزار و ۴۷۶ نفر با افزایش همراه است.

وی تأکید کرد: میانگین اهدای خون در استان بالاتر از حد کشوری است و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی بدون کمبود تأمین می‌شود.